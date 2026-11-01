El argentino se impuso en el Ironman San Juan 2026 y admitió que pensó en el retiro durante la carrera. También dejó abierta su participación en Hawaii.

El triatleta argentino Mario de Elías ganó el Ironman San Juan 2026 y dejó abierta la posibilidad de retirarse de la distancia Full, la modalidad de mayor exigencia del triatlón. Tras cruzar la meta, habló con Telesol y reconoció que durante la competencia pensó en ponerle fin a esa etapa de su trayectoria. La definición en San Juan también lo dejó en suspenso respecto de su presencia en el próximo Mundial de Hawaii, para el que la prueba entrega plazas clasificatorias.

El deportista definió la victoria como una revancha de lo ocurrido en Kona y explicó que buscaba correr impulsado por la emoción. En la llegada, todavía afectado por el esfuerzo de la prueba, resumió su sensación con una frase: