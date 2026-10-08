La entidad endureció las sanciones para el hip drop tackle y los tackles con una rodilla en el piso. La medida busca reducir lesiones y se aplicará desde el 1 de noviembre.

World Rugby anunció que desde el 1 de noviembre sancionará dos tipos de tackles en el rugby, en el marco de una revisión reglamentaria orientada a reducir el riesgo de lesiones. La decisión alcanza al denominado hip drop tackle, que pasará a ser considerado juego peligroso, y a los tackles iniciados con una rodilla en el piso, sobre los que habrá mayor control arbitral. El cambio se inscribe en una serie de ajustes que el organismo viene impulsando para reforzar la seguridad sin alterar la dinámica del deporte.

Hip drop tackle Una de las modificaciones centrales es la incorporación del hip drop tackle a la regla 9.13, que define el juego peligroso. Según World Rugby, esa acción consiste en que el jugador que tacklea deja caer su peso sobre las piernas del rival que lleva la pelota, y desde noviembre será sancionada, como mínimo, con un penal. El organismo señaló que estudios sobre la jugada mostraron que, aunque es poco frecuente, puede provocar lesiones graves.

La técnica ya había sido prohibida en el rugby league y había generado reclamos de algunas federaciones, entre ellas la de Sudáfrica. World Rugby citó además el caso de Elrigh Louw, jugador de los Springboks, quien sufrió una lesión en los ligamentos cruzados de una rodilla y permaneció diez meses fuera de las canchas a raíz de una acción de ese tipo. La referencia fue utilizada por la entidad para justificar el endurecimiento de la norma.

Mayor control arbitral El segundo foco estará puesto sobre el knee drop tackle, una infracción ya contemplada en el reglamento pero que tendrá una aplicación más estricta. Se trata de los tackles en los que el defensor inicia la acción con al menos una rodilla apoyada en el suelo, situación que la regla 13.3c considera fuera de juego cuando el jugador está en el piso, sin la pelota. Por ese motivo, no puede tacklear ni intentar tacklear a un rival en esas condiciones.

World Rugby explicó que la aclaración responde a una tendencia de uso creciente y a un aumento de lesiones tanto en quienes ejecutan la acción como en quienes la reciben. La decisión surgió de la reunión Shape of the Game, realizada en febrero, en la que se creó un grupo de trabajo especializado en la altura de los tackles. Ese equipo, integrado entre otros por Felix Jones, Tappe Henning y Richie Gray, analizó pruebas realizadas durante el Mundial Sub 20, donde se había ensayado una restricción para que los tackles se efectuaran por debajo del esternón.

Antecedentes y próximos pasos El presidente de World Rugby, Brett Robinson, sostuvo que la medida responde a planteos de distintas uniones y al análisis del grupo de trabajo. “Estos cambios muestran el compromiso global con el bienestar de los jugadores de rugby en acción”, afirmó. También señaló que, tras revisar las pruebas, quedó claro que el hip drop tackle “podía causar lesiones importantes en las piernas” y que los tackles con la rodilla en el piso “iban en aumento”.

Por su parte, Rob Kearney, exjugador de Irlanda y representante de los jugadores internacionales en la junta ejecutiva de World Rugby, respaldó la decisión y advirtió que puede resultar difícil de administrar en el corto plazo. “Se ha tomado esta decisión para proteger a los jugadores de posibles lesiones graves. Y eso es lo correcto”, sostuvo. Las medidas forman parte de una investigación más amplia sobre la altura de los tackles y la prevención de lesiones; en junio de 2026, el organismo aprobó una altura más baja para el rugby amateur, tras ensayos que involucraron más de 150.000 ejecuciones.