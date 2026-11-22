El equipo terminó quinto y sexto en el Gran Premio de Las Vegas y logró su mejor resultado de la temporada. Flavio Briatore destacó el trabajo de Franco Colapinto y Pierre Gasly .

El asesor ejecutivo de Alpine, Flavio Briatore, destacó el rendimiento de Pierre Gasly y Franco Colapinto tras sus puestos quinto y sexto en el Gran Premio de Las Vegas, resultado que le permitió a la escudería sumar 18 puntos en la temporada 2026.

La actuación representó una de las mejores de Enstone en lo que va del año y contrastó con las seis carreras previas en las que el equipo había reunido apenas una unidad. En términos de campeonato, el resultado le dio aire a una estructura que venía con dificultades en la segunda mitad de la temporada.

La mirada de Briatore En declaraciones al medio Motorsport, el dirigente italiano sostuvo: “Hoy conseguimos un resultado fantástico como equipo. Tanto Pierre como Franco hicieron un gran trabajo y pilotaron bien en una carrera que exigió mucha precisión y concentración”. También señaló que hubo “una lucha muy ajustada y emocionante” y que el desempeño deja “muchos motivos para ser optimistas”.

Durante buena parte de la competencia desarrollada en la llamada “Ciudad del pecado”, Gasly y Colapinto se mantuvieron entre los diez primeros y en zona de puntos. El francés llegó a ubicarse tercero en algunos tramos, mientras que el argentino salió y volvió a ingresar al grupo puntuable. Según Briatore, los 18 puntos constituyen además el mejor registro del equipo en lo que va de la temporada.

Racha y proyección Para Colapinto, la carrera significó una de sus mejores actuaciones y el corte de una serie de seis grandes premios sin sumar puntos. En la vuelta 12, además, protagonizó un doble adelantamiento sobre Lando Norris y Oscar Piastri, ambos de McLaren, una maniobra que tuvo amplia repercusión durante la competencia. El próximo dato a seguir para Alpine será si este resultado se sostiene en las fechas finales de la temporada.