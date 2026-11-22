El Xeneize venció 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, llegó a 19 títulos internacionales y quedó como el máximo ganador argentino en esa categoría, por encima del Rojo.

Tras vencer 2-0 a Atlético Mineiro en Barranquilla, Boca conquistó la Copa Sudamericana y alcanzó su título internacional número 19. La consagración lo dejó por encima de Independiente, con el que compartía el récord continental de 18 trofeos.

La cuenta oficial del club en X publicó una imagen del momento en que Leandro Paredes levantó la copa y escribió: “El que más copas ganó. 19 títulos internacionales”. En la misma línea, agregó: “El verdadero Rey”, en referencia al apodo que identifica a Independiente como Rey de Copas.

Clasificación y agenda internacional Con este resultado, Boca reafirmó su clasificación a la Libertadores del año que viene, una plaza que ya tenía confirmada por haber sido campeón de la tabla anual. A partir de ahora, el club quedará enfocado en la búsqueda de la denominada “séptima”, con la que igualaría a Independiente en conquistas de la máxima competencia continental.

Además, el equipo de Buenos Aires tendrá la posibilidad de ampliar esa diferencia en la Recopa Sudamericana, que disputará ante el campeón de la Libertadores. Ese rival se definirá el sábado 28 de noviembre, entre Estudiantes de La Plata y Palmeiras.

Según el detalle difundido, los 19 títulos internacionales de Boca incluyen las Libertadores de 1977, 1978, 2000, 2001, 2003 y 2007; las Copas Intercontinentales de 1977, 2000 y 2003; las Sudamericanas de 2004, 2005 y 2026; las Recopas Sudamericanas de 1990, 2005, 2006 y 2008; la Supercopa Sudamericana de 1989; la Copa Máster de Supercopa de 1992 y la Copa de Oro Nicolás Leoz de 1993.