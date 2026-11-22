El español terminó octavo en Portimao y aseguró el campeonato a una fecha del cierre. Suma ocho coronas en MotoGP y diez en el Mundial.

El piloto español Marc Márquez obtuvo su octavo título de MotoGP tras finalizar octavo en el Gran Premio de Portugal, disputado en Portimao, en una carrera ganada por Marco Bezzecchi con Aprilia. Con ese resultado, el corredor de 33 años aseguró la corona a falta de una fecha para el cierre del calendario.

La consagración llegó después de remontar una desventaja de 102 puntos frente a Bezzecchi, diferencia que había acumulado durante el verano. Márquez, con la Ducati número 93, necesitaba terminar entre los nueve primeros para sellar el campeonato, luego de haber dejado pasar otras oportunidades en Qatar y en la sprint del sábado, donde cayó.

Con este logro, el español quedó por encima de los siete títulos de Valentino Rossi en la categoría reina e igualó el récord de Giacomo Agostini. Además, alcanzó su décimo campeonato mundial al sumar sus coronas en 125cc y 250cc, y quedó tercero en la tabla histórica detrás de Agostini, con 15, y Ángel Nieto, con 13.

Desarrollo de la carrera En la largada, desde la primera fila y entre Bezzecchi y Fabio Di Giannantonio, Márquez tomó la punta sobre el autor de la pole. En el primer giro, Johann Zarco cayó y arrastró a Álex Márquez. Luego, el líder adoptó una estrategia conservadora y cedió posiciones ante Jorge Martín, Raúl Fernández y Bezzecchi, que completaron el 1-2-3 de Aprilia.

Bezzecchi superó a Martín y Fernández en la vuelta 15 y consiguió su doble triunfo en Portimao, además de su tercera victoria en cuatro carreras. Según el desarrollo informado, Aprilia no dio órdenes de equipo desde el muro porque el italiano contaba con una ventaja de tres segundos. Detrás finalizaron Di Giannantonio, Ai Ogura, Fermín Aldeguer y Brad Binder, favorecido por la caída de Diogo Moreira.

Lo que viene Márquez cerró octavo por delante de Luca Marini e Iker Lecuona, sustituto de Francesco Bagnaia. En Moto3, Valentín Perrone terminó 11° y Marco Morelli 21°, en una prueba ganada por Máximo Quiles tras la penalización a Brian Uriarte por chocar a David Almansa. La temporada se cerrará en Valencia los días 28 y 29 de noviembre, con Morelli séptimo en el campeonato con 141 puntos y Perrone noveno con 121.