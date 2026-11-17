El ayudante de campo de Lionel Scaloni cerrará su ciclo en la Selección Argentina este martes en el Kempes. No será reemplazado por otro integrante, según el entrenador.

Walter Samuel se despedirá del cuerpo técnico de la Selección Argentina después del amistoso de este martes ante Costa Rica y comenzará su carrera como entrenador principal. El partido marcará su última presentación en el ciclo que integró desde 2018, cuando se sumó al equipo encabezado por Lionel Scaloni. La salida se produce en un momento en el que el cuerpo técnico ya consolidó una estructura de trabajo que se mantuvo en las principales competencias internacionales. Para la Albiceleste, el cambio implica la partida de uno de los colaboradores más cercanos del entrenador.

Decisión personal La salida responde a la decisión de Samuel de iniciar su propio camino en la dirección técnica. Scaloni confirmó que el exdefensor ya había anticipado esa intención y la enmarcó como un paso profesional previsto.