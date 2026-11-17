Las tres señales cesarán su transmisión tras cambios empresariales y el vencimiento de contratos. La salida impactará también en la plantilla y en los derechos deportivos.

Fox Sports dejará de emitirse en Argentina el 31 de enero de 2027, junto con Fox Sports 2 y Fox Sports 3. La decisión fue confirmada por las autoridades de la compañía en una reunión realizada el jueves 12 de noviembre y comunicada después a los trabajadores.

El cierre pone fin a casi tres décadas de presencia de esas señales en la programación deportiva nacional. La resolución se vincula con cambios empresariales y contractuales que alteraron la continuidad de la marca en el mercado local. Entre los antecedentes figura la pérdida de derechos de competencias como la Copa Libertadores, la Champions League y la Fórmula 1.

Antecedentes corporativos

El proceso tuvo un punto de inflexión en 2019, cuando The Walt Disney Company concretó la compra de 21st Century Fox por aproximadamente 71.300 millones de dólares. Esa operación modificó el esquema de medios deportivos a nivel internacional y, en Argentina, quedó sujeta a condiciones impuestas por la Comisión Nacional de Defensa de la Competencia.

En enero de 2022, ese organismo exigió que Disney se desprendiera de la marca Fox Sports y de los derechos de determinados eventos deportivos para preservar la competencia en el mercado local. Como resultado de esa disposición, el 28 de abril de 2022 el grupo español Mediapro asumió la gestión de las tres señales en el país.

Fin de los contratos

De acuerdo con lo informado a los trabajadores, a mediados de 2026 se les comunicó que Mediapro no renovaría los contratos vinculados con los derechos de transmisión de tres de los principales eventos deportivos de la programación. Ese vencimiento contractual quedó como uno de los factores centrales de la salida del aire. La empresa resolvió además poner fin a las operaciones de las señales a partir de febrero de 2027.

La medida también tendrá consecuencias laborales, según lo transmitido tras la reunión con los directivos. No habrá posibilidades de reubicación interna para los empleados afectados y la compañía deberá afrontar el pago de las indemnizaciones correspondientes antes del cese de actividades. Con ese cronograma, el 31 de enero de 2027 quedó como la fecha de cierre operativo de una marca que había sostenido su presencia en el país durante casi treinta años.