La Copa Argentina definirá este viernes el estadio para la final del 2 de diciembre. Rosario Central aparece como principal opción, con Santiago del Estero y La Plata detrás.

La organización de la Copa Argentina definirá este viernes la sede oficial de la final entre Boca Juniors y Platense, prevista para el miércoles 2 de diciembre. La decisión cerrará la localía del partido que consagrará al campeón federal y ordenará el operativo de organización, seguridad y logística del encuentro.

Con Córdoba y Mendoza ya descartadas, el Gigante de Arroyito, estadio de Rosario Central, se ubica como principal candidato para recibir el partido decisivo. La alternativa rosarina quedó al frente de la evaluación de la competencia, según el esquema que se maneja para la definición de la sede.

Opciones de respaldo Detrás de Rosario, el estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero aparece como primera opción de respaldo. Como última alternativa figura el Estadio Único Tricampeones del Mundo-Diego Armando Maradona, en la ciudad de La Plata, que ya tiene comprometida parte de su agenda de fin de año con eventos de primer nivel.

En ese mismo estadio platense se prevé la reinauguración oficial para el domingo 29 de noviembre, tras un proceso de remodelación de tres años. Ese día la Selección argentina femenina enfrentará a Alemania en un amistoso internacional, en el marco de la preparación rumbo al Mundial de Brasil 2027.

Agenda de cierre de año Además, el Comité Ejecutivo de la Liga Profesional de Fútbol designó ese escenario para la final del Torneo Clausura 2026, prevista para el fin de semana del 12 y 13 de diciembre. La confirmación de la sede de la Copa Argentina este viernes terminará de acomodar el calendario de definiciones en distintos estadios del país.