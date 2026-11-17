El Campeonato Nacional Clausura de Judo se disputará del 20 al 22 de noviembre en el Estadio Aldo Cantoni. La provincia tendrá 60 representantes y habrá entrada libre y gratuita.

San Juan será sede del 20 al 22 de noviembre del Campeonato Nacional Clausura de Judo 2026, que reunirá a más de 1.500 competidores de todas las provincias argentinas en el Estadio Aldo Cantoni. La organización informó que el acceso será con entrada libre y gratuita. La provincia contará con una delegación de 60 judocas.

El certamen concentrará categorías femeninas y masculinas en siete divisiones de peso, con participación de juveniles Sub 13 y Sub 15, cadetes Sub 18, juniors Sub 21, seniors cinturones negros y kyus adultos. También se prevé una instancia de judo para personas con síndrome de Down, dentro del programa oficial de competencia.

Cronograma La actividad comenzará el viernes con juveniles Sub 13, cadetes Sub 18 y juniors Sub 21, además de la participación de deportistas con síndrome de Down. El sábado se desarrollarán las categorías juveniles Sub 15, Sub 21 novicios y seniors cinturones negros. Ese mismo día, entre las 16 y las 17 horas, se realizará la ceremonia inaugural con autoridades federativas y gubernamentales.

Desde las 17 horas del sábado se disputarán las finales y los combates por terceros puestos de la categoría seniors cinturones negros. El domingo será el turno de kyus adultos, graduados y novicios, junto con cadetes Sub 18 novicios, con lo que quedará completado el programa de tres jornadas.

La organización estará a cargo de la Federación Sanjuanina de Judo y la Secretaría de Deporte de la Provincia, en el marco del acompañamiento del Gobierno de San Juan a competencias nacionales y al desarrollo de las disciplinas federadas. La participación local incluirá a 60 deportistas sanjuaninos en distintas categorías, en un evento que volverá a ubicar al Aldo Cantoni como sede de alcance nacional.