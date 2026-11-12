El director técnico de la Selección argentina, Lionel Scaloni, confirmó este jueves que Walter Samuel dejará el cuerpo técnico para iniciar su carrera como entrenador principal a partir de 2027.

La decisión ya era conocida en el ámbito de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y quedó ratificada el mismo día en que se anunció la renovación de Scaloni al frente del seleccionado nacional hasta el Mundial de 2030. El movimiento ordena el mediano plazo del grupo de trabajo que acompañó al entrenador desde su ciclo inicial.

Definición del cuerpo técnico “Walter, como ya nos lo había adelantado, va a empezar su carrera solo. Agradecimiento eterno a uno que es mi amigo, a quien le deseo lo mejor porque ha sido parte importantísima de este cuerpo técnico”, dijo Scaloni en conferencia de prensa. El mensaje confirmó que Samuel no continuará en la estructura cuando decida dar el paso hacia la conducción propia.

Consultado sobre una eventual incorporación en reemplazo del ayudante de campo, Scaloni fue categórico: “En principio no vamos a sumar a nadie. Creemos que podemos seguir así y eso es lo que vamos a intentar. Nos quedamos como estamos”. También señaló que, eventualmente, podrían recurrir a integrantes de juveniles, aunque aclaró que esa alternativa sería a futuro.

Opciones a futuro Entre los nombres que el entrenador mencionó para una eventual colaboración aparecen Diego Placente, director técnico de la Sub 17 y la Sub 20; sus ayudantes Facundo Quiroga y Ariel Garcé; Claudio Cugnali, entrenador de la Sub 20 del ascenso; y Enrique Cesana, coordinador de las selecciones juveniles, quien asumió en lugar de Bernardo Romeo. Por ahora, la conducción campeona del ciclo Scaloni mantendrá su composición actual y la transición de Samuel quedará diferida hasta 2027.