El argentino ganó en tres sets por los cuartos del ATP 250 de Estocolmo. Llegó a esa instancia tras el retiro de Tomás Etcheverry en octavos.

El argentino Thiago Tirante avanzó este jueves a las semifinales del ATP 250 de Estocolmo tras vencer al kazajo Alexander Shevchenko por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3 en los cuartos de final.

Su acceso a esa instancia se produjo después del retiro de Tomás Etcheverry en los octavos de final, una situación que le evitó disputar ese cruce y lo dejó con mayor descanso para el compromiso siguiente. En ese contexto, el argentino llegó con margen físico a un partido que terminó exigiendo tres sets y dos tie-breaks. El resultado lo instaló entre los cuatro mejores del torneo sueco.

Antecedente inmediato

El duelo frente a Shevchenko fue el segundo enfrentamiento entre ambos en el circuito profesional, con una victoria previa para el tenista argentino. Ese dato reforzaba su condición de favorito en la previa, aunque el desarrollo del partido mostró una paridad sostenida en los dos primeros parciales. El primer set se resolvió en el desempate después de que ambos defendieran sus turnos de saque con consistencia.

En esa manga inicial, Tirante dispuso de una oportunidad para quebrar el servicio del kazajo, pero no logró concretarla. Desde el 3-3, los dos jugadores sostuvieron sus juegos de saque y llevaron la definición al tie-break, donde el argentino llegó a tener ventaja de 6-2. Aunque dejó pasar varias chances para cerrar, finalmente se quedó con el parcial por 7-6(5).

Paridad y asistencia médica

El segundo set repitió la dinámica de equilibrio, con el saque como principal sostén del desarrollo. Shevchenko buscó capitalizar errores del argentino, mientras Tirante mantuvo la firmeza hasta el 3-3, momento en el que solicitó asistencia médica. La situación no alteró la continuidad del partido y el trámite siguió igualado hasta el 5-5, cuando un nuevo tie-break volvió a definir el parcial.

En ese desempate, el kazajo tomó una ventaja de 6-2 y contó con varias oportunidades para cerrar el set. Tras desperdiciar puntos, finalmente concretó su cuarta chance y se impuso por 7-6(5), con lo cual forzó una tercera manga. En el set decisivo apareció la mejor producción del argentino, que pasó a dominar el desarrollo desde el inicio y quebró para adelantarse 3-1.

Con esa diferencia, Tirante amplió la ventaja hasta el 4-1 y administró la distancia hasta el 5-3. Luego cerró el partido por 7-6(5), 6-7(5) y 6-3, resultado que lo clasificó a las semifinales del certamen. El próximo paso dependerá de su cruce en la instancia siguiente, dentro de un torneo que ya lo tiene entre los cuatro mejores.