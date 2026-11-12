El motociclista sanjuanino participará por primera vez de una de las competencias más tradicionales y exigentes del continente, que se disputará en Baja California Sur. Integrará un equipo internacional de cuatro pilotos que se turnarán para completar un recorrido de aproximadamente 987 millas (1.517 kilómetros).

El motociclista sanjuanino "Puchi" Ontiveros se prepara para afrontar uno de los grandes desafíos de su carrera deportiva: participar en la tradicional Baja 1000, una de las competencias de rally raid más populares y exigentes del continente, que se desarrolla en Baja California Sur, México.

Tras completar los trámites administrativos y las verificaciones técnicas de la moto, Ontiveros confirmó en el programa "Buena Gente" que se emite por la MIL20 que ya está "oficialmente habilitado para formar parte de la carrera, cuya largada está prevista para las primeras horas de este viernes".

La competencia tiene un recorrido original de 1.000 millas, aunque en esta edición, debido a las lluvias, debieron realizarse algunas modificaciones en el trazado. De esta manera, los pilotos recorrerán aproximadamente 987 millas, equivalentes a unos 1.517 kilómetros.

El sanjuanino integrará un equipo internacional compuesto por otros tres corredores: uno de Canadá, uno de México y otro de Guatemala. La modalidad será por postas, por lo que los cuatro pilotos compartirán una misma motocicleta y se irán alternando a medida que avance la carrera.

Según explicó Ontiveros, su primera participación será alrededor del viernes al mediodía, cuando tomará la moto para completar un tramo de aproximadamente 200 millas, entre los kilómetros correspondientes a las millas 400 y 600. Posteriormente, volverá a subirse entre las millas 730 y 880, para completar una segunda exigente intervención.

Para esta aventura, competirá con una KTM 450, especialmente preparada por un equipo mexicano para afrontar las exigencias del recorrido.

Será la primera vez que Ontiveros participe de esta competencia y, según estimó, también podría tratarse de la primera presencia de un motociclista sanjuanino en la historia de la prueba.

"Es un sueño cumplido. Creo que es la carrera más popular del continente", expresó el piloto, quien destacó la dimensión del evento: se espera la presencia de más de 500.000 personas a lo largo de las aproximadamente 40 horas que podría durar la competencia.

La expectativa y la ansiedad también forman parte de la previa. "Estoy un poco nervioso, anoche me costó dormir", reconoció Ontiveros, a pocas horas de ponerse en marcha ante uno de los retos más importantes de su trayectoria.

Con una moto preparada, un equipo internacional y más de 1.500 kilómetros por delante, Puchi Ontiveros llevará la bandera de San Juan a una de las pruebas más emblemáticas del motociclismo mundial.