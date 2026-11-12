El sanjuanino dijo que el Campeonato Argentino de Ruta 2026 no tuvo aval de la UCI. La misma limitación alcanza a otros ciclistas de San Juan.

El ciclista sanjuanino Nicolás Tivani informó que no podrá utilizar el maillot de campeón argentino en competencias internacionales porque el Campeonato Argentino de Ruta 2026 no contó con la autorización de la Unión Ciclista Internacional (UCI). La consecuencia alcanza también a otros pedalistas de San Juan que obtuvieron títulos y medallas en Río Cuarto.

El corredor, que compite en Portugal para el equipo continental UCI Aviludo-Louletano-Loulé, había regresado al país para disputar los campeonatos nacionales. Según expresó, la consagración tenía un valor especial para su carrera deportiva, pero la falta de reconocimiento internacional del certamen le impide lucir la camiseta distintiva fuera de Argentina. También señaló que no podrá volver a vestir la camiseta de campeón argentino pese a haber obtenido el título.

La explicación de Tivani

A través de sus redes sociales, Tivani comunicó su malestar y explicó el alcance de la decisión. “Logré alcanzar ese objetivo y tuve el honor de consagrarme Campeón Argentino. Un logro que guardaré para siempre con muchísimo orgullo”, manifestó. Luego agregó: “Es una situación que naturalmente me entristece, porque vestir los colores de mi país y representar a Argentina con este maillot sería un orgullo inmenso”. Las declaraciones atribuyen la limitación a la falta de aval de la UCI para la competencia en la que se consagró.

Otros sanjuaninos alcanzados

La misma situación comprende a Delfina Dibella, medalla de oro en la contrarreloj individual Sub-23 damas; Mateo Kalejman, campeón de contrarreloj en la categoría Elite; Nehuén Erripa, campeón Sub-23; y Abril Garzón, campeona en las categorías Elite y Sub-23 damas. Todos obtuvieron sus resultados en el mismo campeonato, desarrollado entre el 16 y el 19 de abril de 2026 en Río Cuarto, con el Autódromo Parque Ciudad de Río Cuarto como escenario principal.

Debate por la organización

La publicación de Tivani generó apoyos y cuestionamientos de aficionados y allegados al ciclismo, que señalaron la falta de autorización de la UCI y pusieron en discusión la organización del certamen. En esos comentarios, algunos apuntaron a que el problema no estaría vinculado con cuestiones económicas, sino con la gestión y el reconocimiento institucional de la competencia. La situación dejó expuesto que el título nacional no tendrá el mismo uso deportivo en el exterior para quienes participaron de ese campeonato.

Por el momento, la variable central a seguir es el alcance formal del certamen y sus efectos sobre los ciclistas consagrados en 2026. Mientras tanto, el resultado obtenido por Tivani y por los demás sanjuaninos permanece válido como logro deportivo, aunque sin la posibilidad de exhibir el maillot correspondiente en pruebas internacionales.