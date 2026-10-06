El CAIVO rechazó la versión que lo vincula con el ataque a Tomás C. y sostuvo que el botellazo salió del sector de allegados de Árbol Verde. El futbolista quedó internado para observación.

La dirigencia de Villa Obrera negó haber agredido al futbolista de Árbol Verde que denunció un ataque en La Boutique, en el marco de un episodio que ahora quedó atravesado por dos versiones contrapuestas. Desde la comisión del CAIVO afirmaron que el botellazo no salió de su tribuna y señalaron que el proyectil partió del sector de allegados del club de Concepción. La discusión pública se abrió después de la denuncia de Tomás C., quien sostuvo que fue abordado por un grupo de desconocidos dentro de las instalaciones del club.

En diálogo con TELESOL DIARIO, integrantes de la comisión sostuvieron que el jugador terminó el partido antes de radicar la denuncia. También indicaron que se comunicaron con el director técnico de Árbol Verde, quien habría informado que el futbolista no presentaba golpes severos. En redes sociales, Santos Gaitán, miembro del Triunvirato Normalizador de Villa Obrera, difundió un comunicado en el que rechazó las publicaciones que atribuyeron la agresión al público local.

Versión del club

Desdeafirmaron:. En ese mismo planteo, dijeron desconocer si el jugador sufrió luego alguna descompensación. Gaitán agregó que el futbolista fue trasladado alpara observación y que habría recibido “solo un golpe”, según la información que le trasladó el cuerpo técnico. La entidad también expresó su rechazo a las publicaciones que, según su postura, los responsabilizaron por el hecho sin chequear la información.

La denuncia

Según el relato de, el episodio ocurrió cuando se encontraba dentro del club y fue abordado por un grupo de hombres que dijo no conocer. En medio de la agresión, uno de ellos habría utilizado una botella para golpearlo en la cabeza. Tras el ataque, fue llevado en un vehículo particular a un centro asistencial, donde los profesionales constataron la lesión y dispusieron su internación para controlar la evolución. Hasta el momento, el jugador no pudo aportar datos precisos sobre los agresores.

El caso quedó, por ahora, limitado a esas dos versiones: la denuncia del futbolista y el desmentido de la dirigencia de Villa Obrera. No se informaron medidas judiciales ni una definición oficial sobre la autoría del hecho. La situación médica de Tomás C. y eventuales actuaciones posteriores serán los datos a seguir en las próximas horas.