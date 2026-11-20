El delantero argentino Lionel Messi, de Inter Miami, encabeza en 2026 el ranking de futbolistas mejor pagados de la Major League Soccer (MLS), según la actualización salarial difundida este noviembre por la Asociación de Jugadores de la MLS (MLSPA). La entidad informó que su compensación garantizada alcanza los US$28.333.333 anuales. La cifra ubica al capitán de la selección argentina por encima del resto de las figuras del campeonato estadounidense y vuelve a mostrar el peso económico de su contrato en esa liga.

Brecha salarial Detrás de Messi aparece Robert Lewandowski, delantero del Chicago Fire, con US$19,51 millones, y en tercer lugar Antoine Griezmann, de Orlando City, con US$13,94 millones. La lista continúa con Son Heung-min, de Los Angeles FC, con US$11,15 millones, y Breel Embolo, de Atlanta United, con US$10,81 millones. El informe marca que son cinco los futbolistas que superan la barrera de los US$10 millones en compensación garantizada durante 2026.

Qué incluye el monto La MLSPA consignó para Messi un salario base de US$25 millones, al que se suman otros conceptos garantizados previstos en su contrato. Entre ellos, el informe menciona acuerdos publicitarios o negocios vinculados a su imagen. En comparación con 2025, cuando su remuneración garantizada figuraba en US$20,45 millones, el registro actualizado muestra un incremento en su ingreso anual dentro de la MLS.

Impacto en la liga La actualización salarial también da cuenta de un aumento general de la inversión de los clubes estadounidenses en contratación de figuras internacionales. Según la MLSPA, la compensación garantizada total de los jugadores llegó a US$724,5 millones, lo que representa un alza del 14,8% frente a los US$631 millones informados en mayo de 2026. El campeonato, además, cuenta con 150 futbolistas que perciben al menos US$1 millón en compensación garantizada.

Lectura del ranking La distancia entre Messi y Lewandowski es de aproximadamente US$8,82 millones por año, de acuerdo con los valores publicados por la MLSPA. Esa diferencia sintetiza el lugar que ocupa el argentino en la estructura salarial de la MLS y el nivel de recursos que la liga destina a sostener su perfil competitivo y comercial. La próxima referencia comparable será la próxima actualización oficial de la asociación de jugadores, que permitirá seguir la evolución de estos contratos durante la temporada.