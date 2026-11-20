Las divisiones M15, M16 y M17 quedaron entre los cuatro primeros del Regional Cuyano de Menores. La M19 terminó entre los ocho mejores.

Las divisiones juveniles de Universitario Rugby & Hockey Club cerraron su participación en el Regional Cuyano de Menores 2026 con resultados que las ubicaron entre las principales del certamen. El torneo reúne a equipos de San Juan, Mendoza y San Luis, y tuvo a las cuatro categorías del club sanjuanino en instancias decisivas.

Resultados por categoría La M15, la M16 y la M17 se clasificaron al Final Four de la Copa Oro, instancia reservada para los cuatro mejores equipos de cada división. M16 y M17 terminaron en el tercer puesto, mientras que la M15 finalizó cuarta. En los tres casos, llegaron a la definición con posibilidades de pelear por el título regional.

La M19, por su parte, completó una campaña que la dejó entre los ocho mejores equipos de la región. Esa división disputó el Final Four de la Copa Plata y cerró su participación en el tercer puesto. El desempeño general de las juveniles de la institución quedó así repartido entre las dos instancias finales del campeonato.

Trabajo formativo Desde la entidad señalaron que los resultados reflejan el trabajo desarrollado durante toda la temporada por jugadores, entrenadores y colaboradores. La formación y el desarrollo del rugby juvenil constituyen uno de los pilares de Universitario, con el objetivo de sostener equipos competitivos y acompañar el crecimiento deportivo de sus jugadores.

Con ese balance, Universitario concluyó una temporada positiva en el Regional Cuyano de Menores 2026 y mantuvo presencia entre los protagonistas del rugby juvenil de la región. El dato a seguir es la continuidad de ese proceso formativo en la próxima temporada, con las categorías ya posicionadas entre las más competitivas del certamen.