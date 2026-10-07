La Unión Vecinal de Villa Obrera será sede este viernes 9 de octubre de un festival de boxeo organizado por RM Boxing, con inicio previsto para las 21. La actividad reunirá alrededor de 15 combates entre peleas formales y exhibiciones, bajo fiscalización de WPC. El evento concentrará participación de gimnasios de San Juan y funcionará como instancia de rodaje para púgiles en formación y competidores en actividad.

Entre las peleas anunciadas figuran Jerónimo Pico (RM Boxing) ante Bastián Paez (Jáchal) en hasta 60 kilos; Alejandro Giro (Impacto Box) frente a Javier Cosma (Encon), también en 60 kilos; y Maxi Gaitán (Aconcagua) contra Dilan Castillo en 42 kilos. También están programados Nahuel Quiroga (Team Gordillo) ante Eriberto Luján (Jáchal) en 74 kilos, Jeremías Franco (Estrella JRS) frente a Kevin González (Encon) en 55 kilos, y Joel Maldonado (Impacto Box) contra Erick Vara (Jáchal) en 64 kilos.

Exhibiciones y participación Además de los combates, la velada incluirá exhibiciones con Lucila Aciar (RM Boxing), Aldana González (Encon), Felipe Andrada (Alcaraz), Santino González (Aconcagua), Milagros Carrizo (Aconcagua), Milagro Cáceres (Aconcagua), Jonas Pico (Alcaraz), Benjamín Morales (Team Gordillo), Cayetano Granados (Jáchal) y Francisco. La nómina muestra la participación de distintos gimnasios de la provincia y confirma el carácter formativo del encuentro. En ese marco, la organización busca combinar competencia y exhibición en una misma cartelera.

Acceso al público Las puertas estarán abiertas para el público desde este viernes y la entrada tendrá un valor de $7.000. El desarrollo del festival dependerá de la programación prevista para cada combate y de la presencia de los púgiles anunciados. Como referencia inmediata, la cita queda fijada en la Unión Vecinal de Villa Obrera, con inicio a las 21 y fiscalización de WPC.