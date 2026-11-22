Tras el triunfo ante Atlético Mineiro en Barranquilla, simpatizantes de Boca se reunieron en San Juan. La celebración marcó el fin de 18 años sin títulos internacionales.

Este sábado por la noche, la consagración de Boca Juniors frente a Atlético Mineiro en la final de la Copa Sudamericana tuvo réplica en San Juan, donde hinchas se concentraron en la Plaza 25 de Mayo para celebrar. La convocatoria se activó apenas se conoció el resultado del partido disputado en Barranquilla. El festejo reflejó el alcance local de una conquista internacional para el club de la Ribera.

Con camisetas, banderas, bombos y cánticos, los simpatizantes ocuparon el principal espacio céntrico de la capital provincial. La plaza funcionó como punto de encuentro para una celebración que reunió a seguidores de distintas edades y convirtió la zona en un espacio de festejo. La escena se repitió como ocurre ante definiciones de alto impacto deportivo para la parcialidad xeneize.

Fin de una espera

La consagración tuvo un peso especial para el club porque significó volver a levantar un trofeo internacional después de 18 años. Ese dato explica la magnitud de la reacción en las calles sanjuaninas, donde la celebración se extendió durante la noche. Para los hinchas, el resultado cerró una etapa prolongada sin títulos fuera del país.

El desarrollo del partido

Según el material difundido, Santiago Ascacibar abrió el marcador en el primer tiempo y Miguel Merentiel amplió la ventaja al inicio del segundo, luego de una asistencia de Sebastián Villa. Con ese 2-0, Boca Juniors encaminó la definición ante el conjunto brasileño. La diferencia en el tanteador sostuvo la expectativa hasta el cierre y derivó en la celebración posterior.

En San Juan, la noche terminó con una postal conocida para el fútbol argentino: una plaza céntrica convertida en punto de reunión tras un título internacional. El festejo dejó en claro la centralidad que conserva la Copa Sudamericana para la hinchada xeneize. El dato a seguir es la continuidad de la temporada y la respuesta deportiva del equipo después de esta consagración.

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