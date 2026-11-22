El Xeneize se impuso 2-0 en la final disputada en Barranquilla. Cortó una racha de 18 años sin títulos internacionales.

Boca Juniors venció por 2-0 a Atlético Mineiro de Brasil y se consagró campeón de la Copa Sudamericana 2026 en Barranquilla. El resultado le permitió cortar una espera de 18 años sin títulos internacionales y volver a sumar una conquista fuera del ámbito local.

La consagración adquiere relevancia por el antecedente inmediato del club: su último trofeo internacional había sido el 27 de agosto de 2008, cuando derrotó a Arsenal de Sarandí y obtuvo la Recopa Sudamericana. Desde entonces, el club disputó otras competencias continentales y llegó a instancias decisivas, pero no logró volver a quedarse con un campeonato internacional.

Antecedentes y registro

Con este título, Boca amplía su palmarés internacional. Según los registros oficiales del club, alcanza los 23 títulos internacionales, de los cuales 18 corresponden a competencias organizadas por Conmebol y FIFA, además de cuatro copas rioplatenses oficiales y esta nueva conquista. El dato ubica al club entre los más ganadores del continente en materia internacional.

Una racha interrumpida

La última vuelta olímpica internacional de Boca había llegado en la temporada 2008, bajo la conducción de Carlos Ischia, con un global de 5 a 3 sobre Arsenal de Sarandí. Desde ese momento, el equipo acumuló participaciones en torneos de la región sin poder traducirlas en una nueva copa. La obtención en Barranquilla interrumpe esa secuencia y devuelve al club a una final ganada en el plano internacional.

Lo que sigue

Más allá de la estadística, el título reordena el presente deportivo del club y suma un antecedente para su recorrido en competencias continentales. La nueva consagración queda incorporada a su historial oficial y marca el cierre de una etapa de 18 años sin títulos fuera de Argentina.