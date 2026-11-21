Un simpatizante oriundo de Misiones lo afirmó frente a cámara en la previa de la final entre Boca y Atlético Mineiro . El testimonio generó repercusión, aunque no está claro si fue real o una broma.

En la previa de la final de la Copa Sudamericana 2026 entre Boca y Atlético Mineiro en Colombia, una entrevista callejera en Barranquilla con un hincha xeneize oriundo de Misiones generó repercusión en redes sociales por una confesión que el propio joven hizo frente a cámara.

Según dijo, habría utilizado dos meses de la jubilación de su abuela, un monto que el propio relato ubicó en unos 2.000 dólares, para financiar el viaje hasta la ciudad colombiana. La secuencia quedó asociada a la cobertura televisiva de la final y circuló luego en plataformas digitales. Hasta el momento, el material no permite establecer si se trató de un hecho real o de una broma para televisión y redes.

El testimonio

Durante el móvil, el simpatizante explicó la supuesta maniobra con una frase que quedó registrada en la entrevista: "Hubo dos meses que le dije que por algo del Estado no pudo cobrar, y me vine a ver a Boca". La afirmación, por su contenido, abrió comentarios y cuestionamientos entre usuarios que reprodujeron el fragmento en X, TikTok e Instagram.

En el mismo testimonio, el joven sostuvo además que su abuela nunca se enteraría de lo ocurrido. Esa parte del relato fue la que más se replicó entre quienes compartieron el video, en el contexto de la expectativa por el inicio de la final frente a Atlético Mineiro.

▶ 0043787841.mp4 · 1:00





Contexto del episodio

El caso no aportó, por ahora, una verificación independiente sobre la veracidad de la versión difundida por el hincha. Sí dejó expuesto cómo una entrevista breve, emitida en la antesala de un partido internacional, puede escalar rápidamente en circulación digital cuando involucra una supuesta apropiación de fondos previsionales. La escena quedó vinculada a la cobertura del encuentro y a la discusión pública que generó el fragmento.

Mientras se esperaba el comienzo de la final, el episodio siguió concentrando comentarios en redes, pero sin que aparecieran datos adicionales que permitieran corroborar o desmentir el testimonio. La variable pendiente sigue siendo la misma: si la confesión fue una descripción real de lo ocurrido o una puesta en escena para obtener difusión.