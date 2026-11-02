Valentín Yankelevich consiguió este domingo 1 de noviembre su primera victoria en TC2000 en el autódromo Parque Ciudad de General Roca, al mando de un Toyota Corolla Cross GRS. El resultado se produjo en su temporada debut en la categoría y tuvo una dedicatoria especial para su madre, Romina Yan.

El piloto largó desde la tercera posición y, según el relato de la carrera, superó a dos rivales en la primera vuelta para tomar el liderazgo. Desde ese momento mantuvo la punta hasta recibir la bandera a cuadros, en una competencia que marcó su décima presentación en la divisional.

El recuerdo de su madre

La celebración estuvo atravesada por la referencia a Romina Yan, a quien el piloto señaló como una presencia durante la competencia. “En la vuelta previa le hablé, le decía: ‘Por favor, vamos, es nuestro momento’”, contó después del triunfo. La dedicatoria quedó asociada a un resultado que, por tratarse de su primera victoria en la categoría, tiene peso deportivo dentro de su campaña inicial.

1-2-3 de Toyota Gazoo Racing

Luego de la carrera, Valentín Yankelevich publicó un mensaje en su cuenta de Instagram en el que agradeció al equipo Toyota Gazoo Racing por “el gran auto de hoy” y por acompañarlo “cada vez que caímos este año”. También felicitó a sus compañeros Matías Rossi y Emiliano Stang por el 1-2-3 de la jornada, y extendió el reconocimiento a su familia, su novia y sus amigos.

En ese mismo mensaje, sostuvo que su madre lo acompaña “cada minuto” y afirmó que no tiene dudas de que “estaba conmigo arriba del auto empujándome vuelta a vuelta”. El resultado se inscribe en una etapa de aprendizaje dentro de su primera temporada en la categoría y deja como dato inmediato que el podio fue íntegramente para pilotos del mismo equipo. La próxima referencia competitiva para Yankelevich será la continuidad del calendario de TC2000, con la victoria ya registrada en General Roca.