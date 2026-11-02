La definición de la tabla anual de la Liga Profesional quedó fijada para el sábado 7 de noviembre a las 14.30, con los tres partidos de los equipos que aún tienen chances de ser campeón disputándose en simultáneo. Los encuentros serán Boca frente a Defensa y Justicia, Rosario Central ante Estudiantes de Río Cuarto y Argentinos Juniors contra Huracán. La programación se realizará en condición de local para los tres clubes involucrados.

Programación simultánea La decisión fue tomada por la Liga Profesional y, según pudo confirmar TyC Sports, todavía resta el anuncio oficial. El criterio de jugar en el mismo día y horario busca evitar ventajas deportivas entre los equipos que pelean por el título. En ese esquema, Boca recibirá a Defensa y Justicia en La Bombonera, Rosario Central será local en el Gigante de Arroyito y Argentinos Juniors jugará en el Estadio Diego Armando Maradona.

Escenario deportivo Boca es el único de los tres que depende de sí mismo: si vence al equipo de Florencio Varela, se consagrará campeón de Liga. El conjunto dirigido por Hugo Ibarra ya aseguró su ingreso a la Copa Libertadores 2027, pero ahora buscará un nuevo título local. En el caso de Argentinos, todavía puede alcanzarlo, aunque para hacerlo debe ganar esta noche ante Atlético Tucumán y luego superar a Huracán; además, la diferencia de gol favorece a Boca, que tiene +22, contra el +11 del equipo de La Paternal.

Antecedentes y alcance El texto original también marca que Rosario Central llega como defensor del trofeo obtenido el año pasado, mientras que Argentinos Juniors no consigue una vuelta olímpica desde el Clausura 2010. La simultaneidad de la última fecha deja abierta la posibilidad de una definición cruzada entre resultados, diferencia de gol y posiciones finales, un esquema que la organización del torneo busca blindar con horarios idénticos. La confirmación formal de la programación oficial será el próximo paso administrativo a seguir.