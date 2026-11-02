La revancha entre Sportivo Desamparados y Unión de Villa Krause tendrá un operativo particular en las inmediaciones del estadio El Serpentario. A pocas horas del partido por el Torneo Regional Amateur, hinchas del Puyutano anunciaron que se organizarán para vigilar las calles cercanas al club. El objetivo, según expresaron, es evitar que se repita lo ocurrido en el último compromiso disputado en el barrio Patricias Sanjuaninas.

El antecedente generó sorpresa porque, pese a que no estaba permitida la presencia de público visitante, simpatizantes de Unión de Villa Krause lograron acercarse a las inmediaciones del estadio y arrojaron una bengala de humo azul que cayó dentro del campo de juego. Ese episodio quedó como el principal antecedente de seguridad para la revancha, prevista para este lunes a las 21:30. La situación explica el refuerzo de controles en una zona donde suelen concentrarse hinchas antes y después de los partidos.





Custodia informal Un grupo de simpatizantes de Desamparados comunicó a través de las redes sociales que se encargará de custodiar los alrededores. “Mañana a cuidar las calles del club. Con varios pibes cuidaremos las adyacencias de calle Libertador desde la Circunvalación hasta la plaza y por adentro del Patricias”, publicaron. En el mismo mensaje aclararon que no tienen previsto ingresar al estadio durante el encuentro. “No vamos a entrar, cuidaremos y alentaremos desde afuera”, expresaron.

Despliegue policial La organización de los hinchas se sumará al operativo de seguridad previsto para la jornada. Según lo informado, alrededor de 90 efectivos de la Policía de San Juan estarán afectados al control de accesos y de las inmediaciones del Serpentario. El despliegue apunta a ordenar el tránsito, evitar cruces entre parcialidades y contener cualquier incidente en un partido que llega con antecedentes recientes de tensión en el entorno del estadio.

Serie abierta En lo deportivo, la serie permanece abierta. En el partido de ida, disputado en el estadio 12 de Octubre de Rawson, Desamparados y Unión igualaron 1 a 1. Por eso, ambos equipos llegan a la revancha con posibilidades de avanzar y sostener la aspiración de seguir en el Regional Amateur en busca del ascenso al Federal A. El desenlace se definirá este lunes por la noche en San Juan.