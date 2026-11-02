La escudería Alpine terminó el Gran Premio de México sin puntos, después de que la FIA sancionara a Franco Colapinto y Pierre Gasly, que habían finalizado octavo y décimo en pista. El asesor ejecutivo del equipo, Flavio Briatore, respaldó el rendimiento de ambos pilotos, aunque admitió su malestar por el desenlace. La resolución modificó el resultado deportivo y dejó a la escudería francesa sin la recompensa que había obtenido durante la carrera.

Frustración por el resultado

Briatore sostuvo que estaba conforme con el ritmo mostrado en competencia, en comparación con la clasificación, pero no con el cierre de la jornada. “Estoy contento con el rendimiento y el ritmo que mostramos en la carrera en comparación con la clasificación, pero no tanto con el resultado final. Tras las penalizaciones posteriores a la carrera, nos vamos de Ciudad de México sin puntos, lo cual es una lástima después de que ambos coches terminaran en los puntos”, afirmó. La declaración dejó expuesto que el equipo había recuperado competitividad en pista, pero quedó condicionado por las sanciones posteriores.

La situación de Colapinto

El piloto argentino había alcanzado un octavo puesto, pero una penalización de diez segundos por no disminuir suficientemente la velocidad ante una bandera amarilla simple lo relegó al 15° lugar. Además, recibió un punto en su superlicencia, con lo que acumula cinco durante los últimos doce meses. La sanción alteró una actuación que, según el propio equipo, había mostrado una recuperación después de una serie de carreras complicadas. En ese contexto, la FIA fue la entidad que definió la penalización que cambió la clasificación final.

Lectura del equipo

Briatore también destacó la tarea de Colapinto y de Gasly en el desarrollo de la competencia. Sobre el argentino, señaló que hizo “una carrera muy buena y consistente”, y agregó que eso era necesario después de una racha de mala suerte en las últimas fechas. Del francés dijo que tuvo problemas de potencia en la salida, pero que logró recuperarse y completar un buen trabajo. La evaluación del asesor ejecutivo quedó centrada en el rendimiento deportivo, aunque el resultado oficial terminó anulando el avance que Alpine había conseguido en la pista.

Próximo escenario

Tras la carrera en México, la variable que quedó abierta para Alpine es la continuidad de esa mejora de ritmo en las próximas fechas. El dato más sensible para Colapinto es la acumulación de cinco puntos en la superlicencia, un registro que seguirá bajo seguimiento en los próximos doce meses. La escudería, por su parte, deberá buscar en las próximas carreras la confirmación de un rendimiento que esta vez no se tradujo en unidades para el campeonato.