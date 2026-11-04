El atleta de Club Atletismo San Juan, Valentín Ramos, ganó los 400 metros con vallas de la categoría U20 en la Copa Nacional de Clubes disputada el 31 de octubre y el 1 de noviembre en la pista sintética del Centro de Alto Rendimiento Deportivo (CARD) de Santa Fe. Marcó 53,41 segundos y se impuso con una diferencia superior a cinco segundos sobre el segundo clasificado. El resultado lo ubicó al frente de una prueba que exige velocidad, resistencia y precisión técnica.

La consagración tuvo un valor deportivo adicional porque Ramos compitió en una categoría superior a la que había integrado anteriormente. Con 18 años recién cumplidos, el sanjuanino volvió a mostrarse competitivo en una especialidad de alta demanda física. Su rendimiento también quedó reflejado en registros y tablas de marcas que incluyen categorías U23 y mayores, según el texto de origen.

Preparación y rutina

La preparación del atleta combina entrenamientos casi diarios, jornada escolar, sesiones de kinesiología y traslados permanentes. En muchas ocasiones, sale de la escuela, lleva su comida para continuar el día y luego asiste a kinesiología antes de ir a entrenar, en sesiones que suelen extenderse hasta después de las 22. Esa organización forma parte de la exigencia cotidiana que implica sostener su nivel competitivo.

El esfuerzo también incluye costos económicos para competir fuera de la provincia. Los viajes, el alojamiento, la alimentación y otros gastos son afrontados por su familia, que sostiene gran parte de la preparación y la participación de Valentín en torneos nacionales. A eso se suman dificultades para entrenar en la pista de La Granja, donde comparte espacios con otras disciplinas y no siempre dispone del tiempo y el lugar necesarios para trabajos específicos.

Antecedente y próximo compromiso

La victoria en Santa Fe se suma a un antecedente previo: el atleta ya había sido campeón argentino en categoría U18 y ahora repitió el primer puesto en U20. Su calendario inmediato incluye los Juegos Binacionales en Mendoza, donde volverá a competir en representación de San Juan frente a deportistas de otras provincias y países de la región. Ese será su próximo compromiso dentro de una temporada marcada por la continuidad de la preparación y la competencia nacional.