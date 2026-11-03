Un contingente de 415 personas representa a la provincia en el certamen deportivo más federal e inclusivo del país, con el respaldo total del Gobierno provincial.

Este lunes 2 de noviembre arrancó oficialmente una nueva edición de los tradicionales Juegos Nacionales Evita, el evento organizado por la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación. San Juan dice presente en la ciudad feliz con una delegación de 415 integrantes, conformada por deportistas, entrenadores, responsables de equipo y cuerpo médico.

Tras su arribo en horas del mediodía del lunes, los jóvenes sanjuaninos disfrutaron de un merecido momento de esparcimiento a orillas del Atlántico, marcando para muchos de ellos la emotiva primera vez frente al mar, antes de enfocar las energías en el debut deportivo programado para este martes 3 de noviembre.

El primer encuentro con las delegaciones de todo el país tuvo lugar en el Polideportivo Islas Malvinas durante la ceremonia inaugural, un marco multitudinario que reunió a más de 7.000 atletas de todo el territorio nacional a partir de las 18:30.

Durante el acto inaugural, la delegación sanjuanina tuvo como abanderados a Rosario Laciar y Bautista Gallardo, quienes portaron con orgullo la bandera provincial al frente de la delegación. La comitiva local contó además con la presencia del secretario de Deporte de San Juan, Pablo Tabachnik, acompañado por el subsecretario de Deporte Social, Mauricio Lara, y el director de Deporte en la Comunidad, Marcelo González.

Uno de los momentos más destacados de la ceremonia fue el mensaje de bienvenida de Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, quien deseó éxitos a los participantes y los alentó a disfrutar de la ciudad y de esta experiencia única. En sus palabras motivacionales, remarcó la importancia de continuar en el camino del deporte y adoptar sus valores para la vida, cerrando su discurso con un efusivo «¡Viva el deporte, viva Argentina!».

La jornada festiva se completó con un coloridos desfile de mascotas provinciales sobre el escenario principal, donde la mascota sanjuanina, "Titán", se llevó los aplausos de los 7.000 jóvenes presentes en el Polideportivo Islas Malvinas.

Un despliegue multideportivo e inclusivo

La edición 2026 de los Juegos Evita ofrece un programa compuesto por 38 disciplinas (31 convencionales y 7 adaptadas), combinando deportes tradicionales con nuevas tendencias urbanas y digitales.

Disciplinas convencionales: Atletismo, natación, básquet 3x3, vóley, hockey 7, rugby, judo, taekwondo, canotaje, esgrima, BMX freestyle, skate, breaking y e-sports, entre otras.

Disciplinas adaptadas: Atletismo, natación, básquet 3x3, tenis de mesa, vóleibol sentado, boccia y goalball.

La logística de la competencia demanda el uso de más de 40 escenarios deportivos distribuidos en 30 sedes e instituciones marplatenses. El epicentro de la acción se concentra en cuatro grandes polideportivos y complejos: el CEF N.º 1, el predio del EMDER, Playa Popular y Punta Mogotes, donde a partir de este martes San Juan marcará presencia en la competencia nacional.