La Liga Profesional difundió las designaciones para la última fecha de la fase regular. Nicolás Ramírez quedó afuera tras el Superclásico y pidió licencia por una cirugía programada.

A partir de este jueves se define la fase regular del Torneo Clausura y la AFA difundió este martes el listado de árbitros para la fecha 16. En esa nómina no aparece Nicolás Ramírez, quien quedó bajo cuestionamientos de River por su actuación en el Superclásico.

La Liga Profesional informó que el juez no fue designado porque “solicitó licencia por intervención quirúrgica programada”. Se trata, por lo tanto, de una ausencia formalmente atribuida a una razón médica y no a una sanción pública difundida en el comunicado. En paralelo, la Dirección Nacional de Arbitraje había respaldado al árbitro en redes sociales y calificó su tarea como “muy buena”.

Definición del campeonato Aunque varios equipos ya aseguraron su lugar en los playoffs, todavía quedan cupos por definir y también toma protagonismo la tabla anual. En ese tramo, Argentinos Juniors, Boca y Rosario Central aparecen como los candidatos a quedarse con el título. La programación arbitral de la última jornada, por lo tanto, quedó atravesada por el impacto que dejó el Superclásico en la discusión pública.

Tras ese partido, desde River hubo críticas directas a Ramírez y a Silvio Trucco, quien estuvo a cargo del VAR, el sistema de asistencia arbitral por video. Gonzalo Montiel sostuvo que “el árbitro nos condicionó” y agregó que hubo “dos penales claros a Otamendi” que no fueron sancionados. También dijo: “Así es muy difícil. Habría que preguntarle por qué nos jugó en contra”.

El lateral sumó que el juez no dio explicaciones durante el encuentro: “No tenía fundamentos para explicar qué pasaba. No es normal lo que pasó hoy”. En la misma línea, el periodista Mariano Closs cuestionó la actuación arbitral y afirmó que “este clásico a Ramírez lo sepultó, le quedó grandísimo”. También dijo: “Era amarilla para Montiel, al igual que la de Blanco. Contrasta con la de Paredes”.

En la programación difundida por la Liga Profesional, Silvio Trucco sí fue designado para Instituto y Newell’s, con Leandro Rey Hilfer como árbitro principal en campo. La atención de la última fecha queda puesta ahora en el cierre de la fase regular y en la conformación definitiva de los cruces de playoffs, además de la tabla anual que sigue en disputa.