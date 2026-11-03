Lionel Scaloni oficializó la nómina de la selección argentina para los amistosos ante Uruguay, el 13 de noviembre en la cancha de Boca Juniors, y Costa Rica, el 17 de noviembre en el estadio Mario Alberto Kempes de Córdoba. La convocatoria marca el inicio de una nueva etapa después de la despedida de Lionel Messi y presenta ausencias de peso, además del regreso de Gonzalo Montiel.

Lesiones confirmadas

Lautaro Martínez quedó afuera porque el Inter de Italia informó que sufre una distensión muscular en los flexores del muslo izquierdo, diagnosticada a mediados de octubre, con una recuperación estimada de entre cuatro y seis semanas. También fueron excluidos Cristian Romero, con una lesión muscular en el Atlético de Madrid, y Nico González, por una dolencia similar en la Juventus. En los tres casos, la ausencia responde a limitaciones físicas y condiciona las alternativas ofensivas y defensivas del cuerpo técnico.

Decisión técnica

Rodrigo De Paul y Giovani Lo Celso tampoco integran la lista, aunque su situación es distinta. Ambos habían estado en la citación anterior, pero solo participaron del partido ante Benín, en la despedida de Messi. En esta oportunidad, quedaron afuera por una definición técnica en el marco de la renovación que impulsa Scaloni, quien ya conoce el rendimiento de ambos futbolistas y prescinde de ellos en esta ventana.

Recambio y retornos

El regreso de Montiel se suma a la presencia de jugadores del ámbito local y a la continuidad de nombres jóvenes que ganan espacio en la estructura de la Selección. Entre ellos aparecen Santiago Beltrán y Thiago Almada, mientras que los futbolistas de Boca Juniors quedaron fuera por los compromisos decisivos del club que dirige Rodolfo Arruabarrena. En ese mismo marco, Aaron Anselmino y Mariano Troilo figuran como sorpresas de la lista, con distintas realidades físicas y deportivas.

Contexto internacional

Anselmino, marcador central de 21 años surgido en Boca y actualmente en el Chelsea, arrastra una lesión sufrida en agosto y recién volvió al banco de suplentes en la Copa de Inglaterra. Troilo, del Parma de la Serie A italiana, llega sin debut en la Albiceleste pero con nueve partidos consecutivos como titular en su club. En paralelo, Emiliano Martínez fue convocado pese a una fractura de maxilar sufrida en un partido del Chelsea contra el Everton por la Premier League, lo que confirma que el cuerpo técnico ponderó la disponibilidad competitiva de cada jugador.

Lo que viene

Los amistosos ante Uruguay y Costa Rica funcionarán como primer tramo de la etapa posterior a Messi y como banco de pruebas para el recambio que promueve Scaloni. Del otro lado, Uruguay llega con un interinato a cargo de Diego Forlán, tras la salida de Marcelo Bielsa, y Costa Rica atraviesa una transición luego de la destitución de Fernando Batista y el nombramiento de Bryan Ruiz. La próxima referencia concreta será el partido del 13 de noviembre en Boca Juniors, donde la Argentina iniciará su nueva serie de ensayos internacionales.