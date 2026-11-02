UVT ganó en los varones y en las damas en el arranque de cuartos de final de la Superliga de hockey sobre patines

La Superliga masculina de hockey sobre patines inició los cuartos de final con los partidos de ida y los equipos sanjuaninos sumaron resultados favorables en tres de las cuatro series en las que participaron. UVT, Olimpia e Hispano ganaron, mientras que Valenciano no pudo sostener la localía ante Richet. Las revanchas se jugarán el próximo fin de semana y definirán qué clubes avanzan a semifinales.

UVT marcó la diferencia La victoria más amplia fue la de UVT, que superó por 7 a 3 a Casa de Italia. Facundo Peralta fue la figura del encuentro con cuatro goles, mientras que Joaquín Morales, Matías Sillero y Tomás Rojas completaron la cuenta del conjunto comunitario. Para el visitante anotaron Mateo Lucero y Juan Troyano, este último por duplicado. El resultado dejó a UVT con una ventaja importante para la vuelta.

Olimpia e Hispano también sumaron Olimpia venció por 3 a 1 a Andes Talleres y Hispano se impuso 2 a 1 frente a Huracán. En ambos casos, los equipos sanjuaninos consiguieron una diferencia mínima pero suficiente para llegar con ventaja a la definición de la serie. Los cruces de ida dejaron margen para que los rivales intenten revertir la situación en la próxima fecha.

Valenciano no aprovechó su cancha El duelo entre representantes sanjuaninos quedó para Richet, que derrotó 7 a 2 a Valenciano. El resultado dejó a la serie abierta, aunque con una diferencia amplia a favor del visitante. En este tipo de eliminatorias, el partido de vuelta suele ser decisivo porque establece el pase a semifinales sin margen para recuperar puntos perdidos en la ida.

Lo que viene Las revanchas se disputarán el próximo fin de semana y completarán la instancia de cuartos de final. Con esos resultados quedarán definidos los cuatro equipos que seguirán en carrera por el título de la Superliga masculina. Hasta entonces, los marcadores de la ida obligan a cada club a ajustar su planteo para una serie que todavía no está cerrada.

Femenino En la Superliga femenina, UVT y Social San Juan también comenzaron con victorias como visitantes. UVT le ganó 4 a 1 a Ciudad de Buenos Aires y Social San Juan derrotó 4 a 2 a Maipú Giol en Mendoza. Además, SEC y Concepción empataron 3 a 3 en un cruce entre equipos sanjuaninos, mientras que Bancaria cayó 4 a 0 ante IMPSA. Las revanchas también se jugarán el próximo fin de semana y determinarán qué cuatro equipos avanzarán a semifinales.