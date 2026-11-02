El jinete sanjuanino fue tercero en el FEI Jumping South American Championship, disputado en Santiago de Chile. Compitió en Children, sobre 1,20 metros.

El jinete sanjuanino Santiago Muñoz Montané obtuvo la medalla de bronce en el FEI Jumping South American Championship, realizado en Santiago de Chile, en la categoría Children y sobre una altura de 1,20 metros.

La actuación lo ubicó entre los tres mejores de su categoría en una competencia de alcance sudamericano, en representación de Argentina y del deporte ecuestre de San Juan. El resultado aporta visibilidad a la participación provincial en circuitos internacionales de salto hípico. También confirma la presencia de un deportista local en una exigencia técnica que reúne a binomios de distintos países de la región.

Preparación El joven deportista desarrolla su preparación bajo la dirección técnica de Ricardo Yacante, entrenador del Jockey Club San Juan. Según el dato difundido, ese acompañamiento forma parte del proceso deportivo que permitió su desempeño en el certamen. La categoría Children exige performance sobre vallas de 1,20 metros, un parámetro que da contexto a la exigencia de la prueba.

El bronce se inscribe como un resultado relevante dentro de su trayectoria, en una disciplina donde la preparación técnica y la regularidad competitiva resultan determinantes. Para el deporte sanjuanino, la medalla suma antecedentes en una competencia sudamericana oficial. El dato útil a seguir es la continuidad de su calendario deportivo y las próximas presentaciones que pueda afrontar en el circuito ecuestre.