El Torito perdió 2-0 en San Martín y bajó de categoría en la última fecha de la Primera Nacional. Chacarita aseguró la permanencia y Patronato también se salvó.

La última fecha de la Primera Nacional dejó definido el descenso de Nueva Chicago, que perdió 2-0 ante Chacarita en San Martín y jugará la próxima temporada en la Primera B Metropolitana. El resultado cerró una jornada decisiva para la permanencia en la segunda división del fútbol argentino. El equipo de Mataderos necesitaba ganar para sostener su lugar en la categoría.

Tras un primer tiempo sin goles, el conjunto local resolvió el partido en el complemento. Maximiliano Meléndez abrió el marcador a los cinco minutos y Nicolás Pantaleone amplió la diferencia seis minutos más tarde. Esa secuencia dejó sin margen de reacción al visitante y definió su descenso en la fecha final del campeonato.

Incidencias del partido El encuentro también registró un episodio médico en el banco de suplentes de Nueva Chicago. A los 37 minutos del segundo tiempo, un integrante del cuerpo de trabajo del club se descompensó, recibió asistencia médica y fue retirado en camilla. Sobre el cierre, Román Zalazar fue expulsado y el equipo terminó con diez jugadores.

Para Chacarita, la victoria tuvo efecto directo sobre su continuidad en la divisional. El equipo dirigido por Sergio Rondina aseguró la permanencia luego de cerrar el torneo con tres triunfos consecutivos. La definición también tuvo un antecedente deportivo relevante para ambos clubes: en 2012, Nueva Chicago había enviado a Chacarita a la B Metropolitana.

Otra permanencia La resolución de la jornada también alcanzó a Patronato, que dependía de un resultado favorable para evitar el descenso. El equipo entrerriano empató 0-0 con Atlético de Rafaela como visitante y conservó su lugar en la Primera Nacional gracias a la caída de Nueva Chicago. La tabla quedó definida en la última fecha, con un descenso consumado y dos equipos que aseguraron su continuidad en la categoría.