La federación de futbolistas presentó a los 26 candidatos al once ideal de 2026. El equipo final se conocerá el lunes 9 de noviembre a las 13, hora argentina.

La FIFPRO presentó este lunes a los 26 preseleccionados para el once ideal de 2026, entre los que figuran Lionel Messi, Emiliano Martínez y Enzo Fernández. La nómina surge de la votación de 19.806 futbolistas profesionales y define una instancia previa al equipo final, que será anunciado el lunes 9 de noviembre a las 13 de Argentina.

La Federación Internacional de Asociaciones de Futbolistas Profesionales arma cada año su selección de la temporada a partir del sufragio de sus afiliados. En esta edición, Messi vuelve a integrar la lista preliminar, como en 2025, y comparte representación argentina con Martínez y Fernández. La presencia de los tres futbolistas se inscribe en un reconocimiento que depende de la votación de sus pares y no de una definición institucional unilateral.





Antecedentes de Messi

Messi, de 39 años, es el futbolista que más veces integró el once ideal de la FIFPRO, con 17 presencias, la última en 2023. El texto difundido por la federación lo ubica entre los candidatos de la nueva edición después de una temporada en la que, además, fue una de las figuras del último Mundial y quedó quinto en el Balón de Oro. Ese recorrido explica por qué su nombre vuelve a aparecer entre los postulantes a un reconocimiento que reúne a jugadores de distintas ligas y posiciones.

La lista y el peso argentino

La nómina incluye arqueros, defensores, mediocampistas y delanteros de clubes de Europa y de Argentina. En el grupo de arqueros aparecen Thibaut Courtois, Emiliano Martínez y David Raya; entre los mediocampistas, Enzo Fernández comparte terna con nombres como Jude Bellingham, Bruno Fernandes y Pedri. En la delantera, Messi figura junto a Erling Haaland, Harry Kane, Kylian Mbappé, Cristiano Ronaldo y Lamine Yamal.

Lo que viene

El anuncio del equipo final está previsto para el lunes 9 de noviembre a las 13 hora argentina, según informó la FIFPRO. El dato relevante para el seguimiento posterior es si Messi logra sumar una nueva presencia a su récord de 17 selecciones, y si Argentina consigue ubicar más de un jugador en el once definitivo, algo que en el registro citado no ocurre desde 2014, cuando lo consiguió Ángel Di María.