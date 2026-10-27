A tres fechas del cierre, UVT manda en el torneo y se espera definir si los playoffs serán para cuatro u ocho equipos. Hispano y Altos de San Juan ocupan hoy los puestos de descenso.

El campeonato local de hockey sobre patines ingresó en su tramo final con la octava fecha disputada y apenas tres jornadas por delante. La pelea por los puestos de playoffs quedó abierta en la parte alta de la tabla, mientras que en el extremo opuesto se consolidó la preocupación por la permanencia en la máxima categoría.

La definición de esta semana será relevante porque se resolverá si los playoffs se jugarán con los cuatro primeros de la tabla o si la clasificación se ampliará a los ocho mejores. Esa decisión alterará el alcance de la disputa para varios equipos que todavía conservan posibilidades matemáticas de seguir en carrera.

La pelea de arriba UVT quedó en la cima tras vencer por 5-2 a Valenciano y alcanzó los 18 puntos. Olimpia, que superó por 3-2 a Richet Zapata, quedó como escolta con 16 unidades. Detrás aparecen Argentino y Richet Zapata, ambos con 15, en una zona de la tabla que todavía no ofrece margen para relajarse.

Bancaria, pese a su triunfo por 4-3 sobre Argentino, suma 14 puntos y sigue en la discusión. Valenciano también reúne 14 unidades, mientras que Aberastain aparece con 13 y conserva chances de clasificación, especialmente si finalmente se confirma el esquema de ocho equipos en los playoffs. La próxima fecha puede modificar ese panorama porque varios de esos equipos se enfrentarán entre sí.

Zona baja comprometida En el otro extremo, Hispano quedó en una situación delicada. El club, señalado en el texto como una institución pionera y de larga trayectoria en el hockey sobre patines sanjuanino, suma apenas 4 puntos y ocupa el penúltimo lugar. Solo por debajo aparece Altos de San Juan, con 3, en una tabla que establece que los dos últimos perderán la categoría y jugarán la próxima temporada en la A2.

La situación también mantiene atentos a Lomas de Rivadavia, con 8 unidades, y a SEC y Concepción, ambos con 9, que todavía están fuera de los puestos de descenso pero no tienen margen para una seguidilla adversa. En ese contexto, cada punto de las tres fechas restantes puede resultar decisivo para la permanencia o la caída de categoría.

Lo que viene La novena jornada ofrecerá cruces con incidencia directa en ambos extremos de la tabla. UVT enfrentará a Hispano, mientras que Bancaria se medirá con Olimpia, un partido que puede modificar la parte alta. También jugarán Concepción frente a SEC, Aberastain ante Argentino, Richet Zapata contra Valenciano y Altos de San Juan frente a Lomas de Rivadavia.