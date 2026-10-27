En París, la gala del Balón de Oro 2026 dejó a Lionel Messi en el quinto puesto del ranking mundial elaborado por France Football. El premio fue para el delantero inglés Harry Kane, en una temporada que la revista calificó como determinante por su producción goleadora.

Vigencia en la élite

Messi, de 39 años, compite en la Major League Soccer (MLS) con la camiseta del Inter Miami y volvió a ubicarse entre los diez mejores futbolistas del año. Según la clasificación difundida en la ceremonia, el capitán de la Selección Argentina quedó en el quinto lugar del listado global. La posición adquiere relevancia porque, de acuerdo con el propio ranking, es la primera vez que un jugador fuera de las principales ligas europeas se metió en el Top 5 mundial.

El podio

El segundo puesto fue para el francés Kylian Mbappé, mientras que el tercero quedó en manos de Lamine Yamal, la figura juvenil del Barcelona. En el cuarto lugar apareció Rodri, también identificado en la nómina difundida por France Football. La consagración de Harry Kane cerró una gala centrada en el rendimiento de la última temporada, con foco en la producción ofensiva y la continuidad competitiva de los candidatos.

Antecedente reciente

La presencia de Messi entre los mejores del mundo se sostiene desde hace años y, según el material difundido, tras haber conquistado su octavo Balón de Oro en 2023 volvió a ratificar su lugar de referencia en la escena internacional. El texto original vincula esa permanencia con su desempeño en Inter Miami y con su aporte en compromisos internacionales con la selección. En términos de referencia histórica, la nueva ubicación en el ranking suma una marca más a su trayectoria profesional, que supera las dos décadas desde su debut.

Lo que deja la ceremonia

El resultado confirma que Messi sigue dentro del grupo de futbolistas mejor evaluados por France Football, aun fuera del circuito europeo dominante. La lista completa difundida en la gala ubica a Harry Kane como ganador, seguido por Kylian Mbappé, Lamine Yamal, Rodri y el rosarino. Con ese orden, el premio de 2026 quedó definido y el próximo dato a seguir será cómo se reacomoda la valoración individual en la temporada siguiente.