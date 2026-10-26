El 3-0 sobre Niquivil y el 2-1 de Central Norte sobre el puntero cambiaron la cima en la Primera División A. Árbol Verde quedó a un punto y la definición sigue abierta.

Este domingo 25 de octubre se disputó la decimonovena fecha de la Primera División “A” de la Liga Jachallera de Fútbol, y el liderazgo del campeonato cambió de manos. Estrella venció 3 a 0 a Niquivil y aprovechó la caída de Árbol Verde para pasar al frente con 41 puntos. La jornada dejó, además, a los tres primeros equipos separados por una diferencia mínima en la recta final del torneo.

Estrella, nuevo puntero El equipo local se impuso con goles de Ernesto Iván Santana, Ignacio Godoy y Bastián Pereyra, resultado que le permitió llegar a 41 unidades. La campaña de Estrella sigue invicta, con 11 victorias y 8 empates, según la información de la fecha. El triunfo tuvo valor propio, pero también dependió del resultado registrado en la cancha del entonces líder.

Caída del líder En ese otro partido, Central Norte derrotó 2 a 1 a Árbol Verde como visitante y produjo el cambio en la cima. Para el conjunto verdinegro marcó Mario Fonzalida, mientras que Exequiel Olivares convirtió los dos tantos del equipo bancario. Con esa derrota, Árbol Verde quedó segundo con 40 puntos, apenas uno menos que el nuevo líder, y mantuvo intacta la pelea por el título.

Presión en la parte alta Otro resultado que incidió en la tabla fue el de Peñarol, que ganó 3 a 2 frente a San Lorenzo en el estadio de Estrella. Los goles del equipo de San Isidro fueron de Walter Toledo, Mariano Moyano y Gonzalo Pastén, mientras que para el Cuervo anotaron Lisandro Almazán y Bruno Abalo. Con ese resultado, Peñarol sumó 38 puntos y quedó a tres de la cima.

Tabla apretada Racing también sostuvo su lugar en la pelea al vencer 1 a 0 a Florida con un gol de Erik Pérez. El conjunto de las tres estrellas llegó a 36 unidades y quedó cuarto. En el resto de la fecha, El Rincón superó 2 a 1 a Pampa con un doblete de Alejo Santana y descuento de Braian Muñoz, mientras que Andacollo venció 2 a 1 a Pampa Vieja con tantos de Santiago Castillo y Ángel Luna; Rodrigo Solares marcó para el perdedor.

Con la decimonovena fecha disputada, Estrella quedó como único líder con 41 puntos, seguido por Árbol Verde con 40 y Peñarol con 38. La diferencia entre los principales candidatos es de un partido, por lo que la definición permanece abierta a pocas fechas del cierre del campeonato.