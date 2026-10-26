El Balón de Oro 2026 quedó en manos de Harry Kane, delantero inglés del Bayern Múnich, en una ceremonia organizada por la revista France Football en el Teatro London Palladium de Londres. El atacante se impuso a Kylian Mbappé y Lamine Yamal, señalados como los otros principales candidatos al premio. Para el futbolista británico, se trata de la primera vez que obtiene el galardón.

Reconocimientos femeninos

En la categoría femenina, Alexia Putellas obtuvo su tercer Balón de Oro, en una gala que tuvo una presencia destacada del fútbol español. Además, Luis de la Fuente fue elegido mejor entrenador del año, de acuerdo con la premiación difundida por France Football. Los anuncios se conocieron durante la misma ceremonia en la capital británica.

Premios complementarios

La entrega también definió a los ganadores de los trofeos Kopa y Yashin, destinados a distinguir a futbolistas jóvenes y arqueros, respectivamente. Lamine Yamal se quedó con el premio al mejor futbolista joven, mientras que la azulgrana Vicky López fue reconocida en la categoría femenina. En el rubro de guardametas, Unai Simón recibió el trofeo entre los hombres y Cata Coll fue distinguida entre las mujeres.

La ceremonia de 2026 cerró así con una distribución de premios que combinó consagraciones individuales, reconocimientos a jóvenes y distinciones para entrenadores y arqueros. La información difundida por France Football no incluyó en el material disponible otros detalles sobre el criterio de votación ni sobre la nómina completa de finalistas. Los resultados quedaron establecidos durante la gala realizada en Londres.