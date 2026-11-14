La Selección dominó el primer tiempo, pero recibió dos tantos en el inicio del complemento. Julián Álvarez descontó y el equipo de Lionel Scaloni no pudo igualar.

El clásico rioplatense entre Argentina y Uruguay terminó 2-1 para el conjunto visitante, en un partido que mostró dos etapas bien diferenciadas. El equipo dirigido por Lionel Scaloni controló el juego en la primera mitad, pero el desarrollo cambió en el inicio del complemento. La visita aprovechó sus llegadas y estableció una ventaja que luego resultó definitiva.

Durante los primeros 45 minutos, la Selección argentina manejó la pelota y generó las situaciones más claras. Julián Álvarez exigió al arquero rival y Enzo Fernández probó desde media distancia, en un tramo en el que el local tuvo más iniciativa. En ese período, Nico Paz aportó las maniobras más creativas en el mediocampo, mientras el conjunto uruguayo sostuvo un planteo más conservador, con prioridad en el orden defensivo y la espera de espacios para salir de contraataque.

Golpes en el arranque La segunda parte modificó el partido a los 3 minutos, cuando un centro de Giorgian de Arrascaeta derivó en un cabezazo de Darwin Núñez cuyo trayecto desvió Leonardo Balerdi hacia su propio arco. Esa acción abrió el marcador para la visita y obligó a Argentina a modificar su plan. Pocos minutos después, un tiro de esquina terminó en una definición de Maximiliano Araújo con la espalda, tras cruzar el área y superar a Gerónimo Rulli, para el 2-0 parcial.

Reacción argentina Frente a ese escenario, el banco local ensayó variantes para ganar profundidad ofensiva. La respuesta llegó a través de una jugada individual de Gianluca Prestianni por el sector izquierdo, que terminó en una habilitación para Julián Álvarez. El delantero marcó el descuento y dejó el resultado en 2-1, aunque el seleccionado argentino no consiguió revertir la diferencia. El tramo final quedó condicionado por la ventaja obtenida por Uruguay en el comienzo del complemento.

Antecedente inmediato El resultado repite un antecedente del mismo escenario: el 16 de noviembre de 2023, por las Eliminatorias Sudamericanas rumbo al Mundial 2026, Uruguay también se había impuesto por 2-0, con goles de Ronald Araújo y Darwin Núñez. Ese registro refuerza la dificultad de Argentina para resolver este cruce en condición de local frente a un rival que volvió a sostener eficacia en los tramos decisivos del partido.

Con este resultado, el equipo de Lionel Scaloni quedó obligado a recomponer su rendimiento de cara a los próximos compromisos de la clasificación, mientras Uruguay se llevó un triunfo construido sobre la efectividad en el inicio del segundo tiempo. El dato inmediato que deja el encuentro es que la diferencia se definió en apenas unos minutos del complemento, después de una primera mitad favorable a la Selección argentina.