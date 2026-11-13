La selección de Lionel Scaloni juega este viernes en Buenos Aires su primer partido tras la despedida de Lionel Messi. El cruce ante Uruguay abre una nueva etapa y antecede al amistoso del martes en Córdoba.

Argentina y Uruguay se enfrentarán este viernes, desde las 20, en La Bombonera, por un amistoso internacional correspondiente a la fecha FIFA. El partido tendrá el valor agregado de ser el primero de la selección nacional después de la despedida de Lionel Messi, que cerró su ciclo el 6 de octubre frente a Benín. El encuentro se jugará en Buenos Aires y marcará el inicio de una etapa sin su capitán y máximo referente histórico.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni llega con tres victorias consecutivas en sus últimas presentaciones: 4-0 ante Bolivia, 7-0 frente a Burkina Faso y 3-0 contra Benín. Ese recorrido sostiene el presente competitivo del plantel, aunque el amistoso también servirá para evaluar variantes en un contexto distinto al de las Eliminatorias o la Copa América. Además, será el primero de los dos compromisos previstos en esta ventana internacional.

Agenda de la selección

El segundo amistoso de esta serie será el martes 17 en Córdoba, donde Argentina enfrentará a Costa Rica. La programación de dos partidos en pocos días permitirá al cuerpo técnico observar funcionamiento, recambios y respuestas tácticas en una etapa que comienza sin Messi. En ese marco, el cruce con Uruguay adquiere valor como primer ensayo formal de la nueva configuración del equipo.

Uruguay y el antecedente reciente

Uruguay llegará bajo la conducción de Diego Forlán, quien asumió como entrenador tras la salida de Marcelo Bielsa. El exdelantero inició su ciclo en la última gira por Asia, con dos victorias y una derrota. El antecedente más cercano entre ambos seleccionados se registró el 21 de marzo de 2025, cuando Argentina ganó 1-0 en el estadio Centenario de Montevideo, con un gol de Thiago Almada.

Formaciones confirmadas

Argentina formará con Gerónimo Rulli; Gonzalo Montiel, Leonardo Balerdi, Lisandro Martínez, Nicolás Tagliafico; Enzo Fernández, Alexis Mac Allister, Nicolás Paz; Giuliano Simeone, Julián Álvarez y Thiago Almada. El director técnico es Lionel Scaloni. Uruguay alineará a Santiago Mele; Guillermo Varela, Ronald Araújo, José María Giménez, Joaquín Piquerez; Federico Valverde, Rodrigo Bentancur, Giorgian De Arrascaeta; Facundo Pellistri, Darwin Núñez y Maximiliano Araújo, con Diego Forlán como entrenador.