El INDEC informó que en septiembre la utilización de la capacidad instalada subió a su máximo del año, pero quedó por debajo de 2025. La debilidad del consumo y las importaciones siguen afectando la producción.

La industria manufacturera utilizó en septiembre el 60,1% de su capacidad instalada, según informó este viernes el INDEC. El registro fue el más alto del año, pero quedó 1,3 puntos porcentuales por debajo del nivel de septiembre de 2025. El dato confirma que la actividad sigue por debajo de su potencial en un contexto de caída del empleo y de presión sobre la producción.

Ramas más afectadas La principal incidencia negativa se observó en la elaboración de sustancias y productos químicos, que operó al 60% de su capacidad, frente al 63,7% de un año atrás. Según el organismo, la baja respondió sobre todo al derrumbe en la producción de materias primas plásticas y caucho sintético. También retrocedió la metalmecánica, que utilizó el 40,5% de su potencial, con una caída de 3,7 puntos, asociada a una menor fabricación de maquinaria agrícola y electrodomésticos.

La industria automotriz completó el grupo de mayores bajas, con una contracción interanual de 7,6 puntos por una actividad más débil de las terminales. Por encima del nivel general se ubicaron refinación del petróleo (82,9%), papel y cartón (70,7%), productos alimenticios y bebidas (69,5%), industrias metálicas básicas (69,2%) y productos minerales no metálicos (61,4%). Por debajo quedaron sustancias y productos químicos (60,0%), edición e impresión (59,8%), productos del tabaco (50,2%), industria automotriz (49,5%), productos de caucho y plástico (44,8%), productos textiles (44,1%) y metalmecánica excepto automotores (40,5%).

Consumo y comercio exterior El cuadro se da en paralelo a la caída de la producción industrial medida por el mismo organismo. La semana pasada, el INDEC informó que, pese a una mejora mensual del 0,7% en septiembre, el Índice de Producción Industrial cerró el tercer trimestre con una baja del 3,2% frente al período previo y una caída interanual del 1,8%. Empresarios del sector atribuyen la debilidad al consumo interno, mientras que las pymes señalan además la competencia de las importaciones y reclaman baja de impuestos y mejoras en el financiamiento para reducir el llamado costo argentino.

Empleo en retroceso En ese escenario, la Secretaría de Trabajo informó que en agosto el sector acumuló 22 meses consecutivos de caída del empleo asalariado formal. De acuerdo con ese relevamiento, respecto de agosto de 2023 se perdieron casi 100.000 puestos de trabajo, una contracción superior al 8%. El seguimiento de los próximos meses será clave para determinar si la mejora parcial en la utilización de la capacidad instalada logra sostenerse o si la debilidad de la demanda vuelve a limitar la producción.