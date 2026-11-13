El equipo sanjuanino sumó su cuarta victoria seguida en Morón y arrancó con tres puntos la segunda etapa de la Superliga Argentina de Vóleibol.

UPCN San Juan Vóley inició con un triunfo el segundo Tour de la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27. Este viernes, el equipo sanjuanino superó por 3-0 a Vélez Sarsfield y alcanzó su cuarta victoria consecutiva. El resultado le permitió sumar tres puntos en la tabla y sostener su objetivo de defender el título nacional.

El partido se jugó en el Polideportivo Gorki Grana, en Morón, Buenos Aires, sede de esta segunda etapa de la competencia. El conjunto dirigido por Fabián Armoa resolvió el encuentro en sets corridos, con parciales de 25-20, 25-18 y 25-23. La diferencia en el marcador reflejó un rendimiento estable en los tramos decisivos de cada set.

Salazar, el máximo anotador Uno de los nombres del partido fue Imanol Salazar, quien terminó como máximo anotador con 13 puntos. Su producción se compuso de siete ataques, cuatro bloqueos y dos saques. Ese aporte acompañó el funcionamiento colectivo de UPCN, que mantuvo el control del juego durante gran parte del desarrollo.

El triunfo también tuvo efecto inmediato en la campaña del conjunto sanjuanino dentro del máximo certamen del vóley argentino. La seguidilla de resultados positivos fortalece su posición en la tabla y le da continuidad al arranque del torneo. En esta instancia, cada partido suma valor por la concentración de fechas dentro del Tour y por la necesidad de sostener regularidad frente a rivales directos.

Próximo partido UPCN volverá a presentarse este sábado 14 de noviembre, desde las 15, ante Boca. El encuentro también se disputará en el Polideportivo Gorki Grana y podrá seguirse en vivo por Fox Sports y el canal de YouTube de ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol). Ese cruce marcará la segunda fecha de esta etapa del certamen.