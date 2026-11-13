El uruguayo arbitrará la definición de la Copa Sudamericana el próximo sábado. Será su décimo partido con Boca y su tercera final de torneos Conmebol.

El uruguayo Andrés Matonte, de 38 años, fue designado para arbitrar la final de la Copa Sudamericana entre Boca y Atlético Mineiro, prevista para el próximo sábado en Barranquilla. Será la décima vez que dirija al conjunto argentino y la tercera ocasión en una final de torneos organizados por la Conmebol, la confederación sudamericana de fútbol.

La final se jugará en el estadio Metropolitano Roberto Meléndez. Para Matonte, se tratará de su tercera definición internacional: ya arbitró la victoria de Athletico Paranaense por 1 a 0 ante Red Bull Bragantino en la Sudamericana 2021 y el triunfo por penales de Independiente del Valle sobre Flamengo en el Maracaná por la Recopa Sudamericana 2023. Además, registra 48 partidos de Copa Libertadores, dos en Copa América, uno en el Mundial de Qatar 2022 y otro en el Mundial de Clubes 2025.

Antecedentes con Boca

Boca lo tuvo como árbitro en nueve oportunidades. Las dos primeras terminaron en derrota: 2 a 0 frente a Corinthians por la Copa Libertadores 2022 y en la eliminación de esa misma edición, también ante el equipo brasileño. Desde entonces, el club argentino ganó cada vez que Matonte lo dirigió. Bajo su arbitraje consiguió victorias clave ante Deportivo Pereira, Racing y Palmeiras, estas dos últimas por penales, en la Libertadores 2023.

En la actual edición de la Copa Sudamericana, será la tercera vez que lo controle. Ya estuvo en el triunfo por 1 a 0 frente a O'Higgins en la ida de los dieciseisavos de final y en la goleada por 4 a 0 ante Recoleta en la vuelta de los octavos. En el caso de Atlético Mineiro, el uruguayo lo dirigió una sola vez: en el 2 a 0 sobre Alianza Lima por la fase de grupos de la Copa Libertadores 2023.

Equipo arbitral

Matonte estará acompañado por sus compatriotas Nicolás Tarán y Andrés Nievas como asistentes. Los paraguayos Juan Benítez y Milciades Saldívar actuarán como cuarto y quinto árbitro, respectivamente. En el VAR estarán el paraguayo Ulisese Mereles y los uruguayos Agustín Berisso y Leodán González.

La designación deja definido el cuerpo arbitral para la final del próximo sábado en Colombia, en un partido que tendrá seguimiento regional por tratarse de la definición de un torneo continental de la Conmebol.