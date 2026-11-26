El equipo sanjuanino ganó en Rosario con parciales de 25-21, 25-20 y 25-18. Este viernes jugará ante Ciudad Vóley, en un cruce clave del Tour 3.





Con el acompañamiento del Gobierno de San Juan, a través del Ministerio de Turismo, Cultura y Deporte, UPCN San Juan Vóley inició el Tour 3 de la Superliga Argentina 2026/2027 con una victoria por 3-0 sobre River Plate en Rosario. El equipo dirigido por Fabián Armoa sostuvo así su condición de líder en la primera ronda del certamen. El encuentro marcó el comienzo de la etapa que se disputa en la provincia de Santa Fe.

El conjunto sanjuanino se impuso con parciales de 25-21, 25-20 y 25-18, en un partido que resolvió en sets corridos. El máximo anotador de UPCN fue el opuesto serbio Petar Premovic, con 17 puntos. Con este resultado, el equipo alcanzó seis triunfos en igual cantidad de presentaciones y sumó 17 unidades en la tabla.

Próximo cruce El siguiente compromiso será este viernes 27 de noviembre, desde las 21, frente a Ciudad Vóley. El partido reúne a dos protagonistas de la competencia y a los equipos que disputaron la última final del torneo. Para la definición de posiciones en esta fase, ese cruce aparece como uno de los más relevantes del Tour 3.

Agenda del Tour El domingo 29, a las 11, UPCN cerrará su participación en Rosario ante Waiwen. Los partidos de esta etapa pueden seguirse en vivo por Fox Sports Argentina y por el canal de YouTube de Vóley ACLAV. La continuidad del calendario quedará luego marcada por la Copa ACLAV, prevista del 11 al 16 de diciembre en Buenos Aires.

Lo que viene El Tour 4 está programado del 14 al 17 de enero de 2027, también en la capital del país. Esa secuencia de competencia ordena la próxima agenda del equipo sanjuanino dentro de la temporada y fija el tramo siguiente del recorrido en la Superliga masculina.