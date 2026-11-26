Todo parece indicar que "Adiós Apache" podría convertirse en una fiesta de fin de año inmejorable para los hinchas de Boca. Campeones de la tabla anual y de la Copa Sudamericana, con la posibilidad de consagrarse en la Copa Argentina y en cuartos de final del Torneo Clausura, el homenaje a Carlitos podría ser el corolario de un 2026 inolvidable.

A todos los títulos que podría haber ganado para esa fecha se le sumará nada menos que la presencia de Messi. El 10 campeón del mundo con la Selección Argentina se retiró del fútbol internacional, pero la gente del Xeneize tendrá la posibilidad de volver a verlo en su cancha.

Tevez fue uno de los consagrados que le dio la bienvenida a Messi en la Selección Argentina. Juntos disputaron 47 partidos con la celeste y blanca y participaron en los mundiales de Alemania 2006 y Sudáfrica 2010. Además, se enfrentaron en cuatro ocasiones, dos de ellas, finales de Champions League que Barcelona le ganó a Manchester United, en 2008, y a Juventus, en 2015, antes de que Carlitos volviera a Boca.