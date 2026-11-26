Olimpia y Richet-Zapata definirán este viernes 27 de noviembre el Clausura 2026 de la Serie A1 masculina. La final podrá verse por TDA y YouTube con transmisión de TELESOL y 2M.

El hockey sobre patines tendrá su definición este viernes 27 de noviembre, con la final del Torneo Clausura 2026 de la Serie A1 masculina entre Olimpia y Richet-Zapata. El partido contará con transmisión en vivo de TELESOL y 2M, una cobertura que permitirá seguir el desenlace por la señal 36.3 de la Televisión Digital Abierta (TDA) y también por YouTube. La instancia decisiva reúne a dos equipos sanjuaninos que llegan tras eliminar a los principales candidatos de las semifinales.

Camino a la final

Olimpia accedió al partido decisivo luego de dejar en el camino a UVT, el mejor clasificado de la fase regular. El encuentro terminó 2-2 en el tiempo de juego y se resolvió 2-0 en la tanda de penales, resultado que definió la clasificación de los Turcos. Del otro lado, Richet-Zapata superó 2-1 a Atlético Argentino en una semifinal cerrada. Según el desarrollo informado, Bautista Romero marcó los dos goles de su equipo y convirtió el tanto que inclinó la historia sobre el final.

Una definición con alcance provincial

La final tendrá relevancia deportiva y también mediática, porque concentrará la atención sobre una disciplina con fuerte presencia en San Juan. La transmisión conjunta de TELESOL y 2M busca ampliar el acceso del público a un partido que define al campeón de la temporada. En ese marco, la cobertura en TDA y plataformas digitales se presenta como una vía de alcance provincial para una competencia que convoca a clubes locales y a seguidores del hockey sobre patines.

Antecedentes de la cobertura

Durante este año, TELESOL y 2M también transmitieron el Mundial de hockey sobre patines, incluyendo las competencias femeninas, masculinas Sub 19 y senior masculino. En ese torneo, la Selección argentina alcanzó el subcampeonato, según el dato consignado en la información original. Esa experiencia previa explica la continuidad de la apuesta televisiva por la disciplina y el interés por sostener una pantalla para el hockey local y nacional.

Con la final programada para este viernes 27, la variable inmediata será la definición del campeón del Clausura 2026. La emisión por 36.3 de la TDA y por YouTube quedará como la alternativa para seguir el partido en vivo desde San Juan.