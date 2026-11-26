La Albiceleste pudo utilizarla en el Mundial de Italia 1990, pero cuestiones principalmente económicas impidieron que los jugadores se vistieran con un modelo que dejaba de lado las tradicionales rayas verticales.

Previo al Mundial que se desarrolló en Italia 1990, torneo en donde la Selección Argentina defendería el título conseguido en México cuatro años antes, apareció un diseño inédito, que era del gusto de Diego Maradona y de la mayoría del equipo, pero encontró por un lado una gran resistencia en Bilardo, muy amigo de las cábalas, que le bajó el pulgar, y por otro, no se logró un acuerdo en el tema económico.





Concluida la Copa América de 1989, la AFA finalizó el vínculo con Le Coq, la marca francesa que había vestido a la Selección desde el año 1982 y con la que consiguió el título en tierras mexicanas. La asociación comandada por Julio Grondona decidió firmar un contrato con Adidas, vínculo que perdura hasta estos días, y que solo tuvo un pequeño intervalo entre 1999 y 2000, cuando utilizó indumentaria Reebok.





Previo a Italia 1990, el diseñador Oscar Tubío logró concretar una reunión con Grondona, el mandamás del fútbol argentino, para presentarle un nuevo e innovador diseño que dejaba de lado las tradicionales rayas verticales, que durante casi toda su historia la Selección había utilizado.





Tubío tenía experiencia en el mundo del fútbol, ya que había confeccionado la camiseta que utilizó Boca Junior en la primera final de la Copa Intercontinental 1978 ante el Borussia Monchengladbach de Alemania.





También fue el artífice del símbolo Xeneize con las 4 estrellas y las iniciales CABJ, y la recordada camiseta de River en 1986, casaca con la que ganó el torneo local, la Libertadores y la Intercontinental, con el leoncito dibujado por Caloi y que no tenía la banda roja en la espalda.

La camiseta fue utilizada en un partido a beneficio en 1994.

El diseñador, que tenía una gran relación con la empresa argentina Gatic, licenciataria de los productos Adidas en el país, le presentó a Grondona un diseño de camiseta con la bandera argentina, con un sol en la franja blanca. Al encuentro también asistió, Fernando Galmarini, en este entonces Secretario de Deportes de la Nación.





La camiseta era del gusto de todos los jugadores, incluso del presidente Carlos Menem, quien había recibido una camiseta luego de la reunión. Sin embargo, Bilardo no la aprobó, pretendía que la Selección siguiera vistiendo la tradicional indumentaria a rayas verticales, con la que había logrado el campeonato.





Sin embargo, el principal motivo por el que la camiseta- bandera no fue utilizada en Italia 1990 fue económico. Tubío solicitó regalías por su diseño, mientras que la AFA le pidió una suma de dinero para que la Selección utilizara la casaca en el partido inaugural ante Camerún. Finalmente no se llegó a un acuerdo y el equipo de Bilardo salió a la cancha con el modelo de Adidas.





Sin embargo, cuatro años después, en octubre de 1994, Maradona y otros grandes jugadores, entre otros, Bertoni, Brown, Giusti, Pumpido, Alonso y Buruchaga, utilizaron la camiseta- bandera en un partido que se jugó en cancha de Ferro y que organizó el Pato Fillol para apoyar a ALUBA (Asociación de Lucha contra la Bulimia y la Anorexia) en honor a la lucha de su hija contra ambas enfermedades.











