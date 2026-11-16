El equipo sanjuanino ganó 3-2 en el Polideportivo Gorki Grana y sumó su sexta victoria seguida. Por primera vez en la Superliga cedió dos sets, pero sostuvo el liderazgo.

UPCN San Juan Vóley superó a Monteros por 3-2 en el cierre del Tour 2 de la Superliga, disputado en el Polideportivo Gorki Grana de Morón. El equipo sanjuanino necesitó tie-break para resolver un partido que se extendió al máximo y con ese resultado mantuvo el puntaje ideal en el certamen. Además, alcanzó su sexta victoria consecutiva y conservó el invicto.

Los parciales fueron 22-25, 25-18, 25-17, 23-25 y 15-13, en un desarrollo en el que Monteros logró incomodar a UPCN desde el saque y el contraataque. Fue la primera vez en el campeonato que el conjunto sanjuanino cedió dos sets, un dato que reflejó la exigencia del encuentro y la paridad que encontró en cancha. La definición quedó abierta hasta el tramo final del quinto set.

Reacción en el cierre En el tie-break, el equipo tucumano se adelantó 13-11 y quedó a dos puntos de quedarse con el partido. UPCN reaccionó en ese pasaje, recuperó el control del marcador y cerró el parcial 15-13. La remontada le permitió sostener la racha y completar el Tour 2 sin derrotas.

En la producción ofensiva del ganador se destacaron León Meier, con 17 puntos, y Petar Premovic, con 16. Del lado de Monteros, Maximiliano Geysels fue el máximo anotador del encuentro con 18 tantos. El resultado dejó a UPCN como único líder de la competencia al cabo de seis presentaciones.

Lo que viene El próximo compromiso será en Rosario, entre el 26 y el 29 de noviembre, cuando se dispute el Tour 3. Allí, los sanjuaninos enfrentarán a River Plate, Ciudad Vóley y Waiwen, en una serie que volverá a medir la consistencia del equipo dirigido por Fabián Armoa.