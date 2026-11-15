El equipo mendocino ganó la final por el primer ascenso en el Gigante de Alberdi. Regresará a la máxima categoría en la temporada 2027.

Godoy Cruz derrotó 3-1 a Tristán Suárez en el Gigante de Alberdi y se consagró campeón de la Primera Nacional 2026, con el primer ascenso a la Liga Profesional para la temporada 2027. El resultado le permitió regresar a la máxima categoría del fútbol argentino al cumplirse un año exacto de su descenso.

Apertura del marcador El primer gol llegó a los 12 minutos del primer tiempo, cuando Esteban Burgos convirtió de penal. La acción fue cobrada por Nicolás Ramírez y convalidada por el VAR, luego de una falta sobre Rodríguez. Más tarde, el propio Rodríguez ganó una pelota parada en el área y marcó de cabeza el 2-0.

Reacción del rival Tristán Suárez descontó a los 39 minutos por intermedio de Marcos Enriquez, con un remate desde afuera del área. En el complemento, el equipo adelantó sus líneas en busca del empate, pero Godoy Cruz encontró espacios para liquidar el partido.

Definición del encuentro La jugada del tercer gol nació con una recuperación de Martínez en la mitad de la cancha, seguida de una asistencia para Martín Pino, que definió con fuerza para el 3-1 definitivo. Con esa victoria, el conjunto mendocino cerró la campaña con el ascenso y aseguró su retorno a la élite del fútbol argentino.

Antecedente inmediato El texto original señala que el regreso se produjo un año después del descenso de la máxima categoría. También atribuye el logro a la gente, el fútbol, la entrega y la infraestructura del club, además de su recorrido de los últimos 20 años como representante del fútbol mendocino en el país y en Sudamérica. El próximo punto a seguir será su participación en la Liga Profesional 2027.