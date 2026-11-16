El ciclista de 24 años defendió la malla líder en la última etapa y se consagró campeón de la 83ª edición. Ganó tres de las seis jornadas y terminó con 32 segundos de ventaja sobre su escolta.

Rodrigo “Chingolo” Díaz escribió una de las páginas más importantes de su carrera deportiva. El ciclista pocitano se consagró campeón de la 83ª edición de la Vuelta al Valle, una de las competencias tradicionales del calendario nacional, después de defender con inteligencia la ventaja que había construido durante las etapas anteriores.

El sanjuanino del equipo JC Competición llegó a la última jornada con más de 30 segundos de diferencia sobre sus perseguidores. Y aunque todavía quedaba una exigente etapa por delante, supo manejar la carrera para asegurar el título.

El cierre se disputó en Allen, con la tradicional “calesita” de 11 vueltas y un recorrido total de 110 kilómetros, con largada y llegada frente a la Municipalidad. Durante buena parte de la competencia, el Club Ciclista Cerro Largo, de Uruguay, tomó protagonismo en el pelotón.

En el último giro, JC Competición y Shania consiguieron conectar con el grupo de punta. Leonardo Cobarrubia tuvo un cierre perfecto y se quedó con la victoria de la etapa, por delante de Agustín Freysse, de la Agrupación 5 de Diciembre, y Román Mastrangelo, también del Shania.

Pero el gran festejo de la jornada fue para Díaz. El pocitano cruzó la meta dentro del grupo de adelante y conservó la diferencia necesaria para quedarse con la clasificación general.

Su consagración fue el resultado de una actuación sólida a lo largo de toda la vuelta. Fue segundo en la primera etapa, en Allen; después ganó dos jornadas consecutivas, en Regina y El Cuy. En la cuarta etapa, entre Cipolletti y Allen, eligió regular y no se involucró en la fuga. Y en la quinta volvió a mostrar su categoría al imponerse en la subida de las Tres Cruces, en Paso Córdoba.

Con tres triunfos parciales en seis etapas, Díaz terminó levantando el trofeo junto a sus compañeros del JC Competición. A los 24 años, el “Chingolo” sumó un título de enorme valor y volvió a poner al ciclismo pocitano y sanjuanino en lo más alto.

CLASIFICACIÓN GENERAL FINAL