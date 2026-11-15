Desamparados cerró en apenas diez días una serie de resultados que lo dejaron con el campeonato Clausura, la Superfinal sanjuanina y el ascenso al Torneo Argentino del Interior 2027. La secuencia consolidó al club de Puyuta en una etapa de fuerte rendimiento deportivo y lo ubicó en una nueva instancia de competencia regional. El entrenador Mauricio Del Cero atribuyó parte de ese recorrido a la construcción de un plantel con identidad compartida. El siguiente paso será la final de Cuyo ante Pacífico de General Alvear, en una serie que puede acercarlo a una definición por el ascenso al Federal A.

La última referencia inmediata fue la victoria por 3 a 1 ante Defensores de Belgrano de Justo Daract, en La Pedrera. Del Cero explicó que el equipo salió a buscar la diferencia desde el inicio y que luego administró el trámite para cuidar jugadores y dar minutos a otros futbolistas. «El primer tiempo lo planteamos de otra manera, saliendo a jugar para sacar la diferencia. Después, con el 3 a 0, cuidamos piernas, cuidamos jugadores y les dimos minutos a otros chicos. Incluso hicimos debutar a un juvenil», señaló. La serie ya estaba prácticamente resuelta por el 4 a 0 obtenido en San Juan.

Identidad y pertenencia El entrenador sostuvo que la principal fortaleza del equipo no pasa por un esquema puntual, sino por la cohesión interna. «Los más chicos traccionan a los más grandes. Hay un sentido de pertenencia de todos, tanto de los que son del club como de los que vinieron de afuera y hoy se sienten parte», afirmó. Según su lectura, el mérito estuvo en que todos los integrantes del plantel se sintieran protagonistas, incluso quienes suman menos minutos. Del Cero indicó además que el equipo llegó a los 51 partidos en la temporada, un dato que dimensiona el desgaste acumulado y la necesidad de sostener el rendimiento a lo largo del año.

Un antecedente de 2011 La comparación con el ascenso de 2011 apareció como un punto de referencia para el propio Del Cero, que integró aquel plantel. El técnico marcó una coincidencia en el sentido de pertenencia y en la unión entre futbolistas con distintos recorridos. «Acá se formó un grupo con chicos del club, futbolistas de experiencia y otros que llegaron de afuera, pero todos se sienten parte», recordó. También destacó que el trabajo diario se vive sin que el entrenamiento sea percibido como una carga. «Más allá de que cobramos un sueldo, sentimos pasión por lo que hacemos, por el fútbol y por este club», dijo.

La relación con la tribuna Del Cero también se refirió al inicio de ciclo, cuando el rendimiento del equipo recibió cuestionamientos de parte de algunos hinchas. El técnico recordó que Desamparados venía de una temporada en la que no había superado la primera fase y que la exigencia del entorno era alta. «En la cuarta fecha, cuando se inauguraron las luces, el equipo ya jugaba muy bien. Después tuvimos momentos en los que parecía que, si no conseguíamos un resultado, nada servía. Pero nosotros estábamos detrás de un proceso y eso se fue viendo», indicó. Según su análisis, con el correr de los encuentros el equipo y la hinchada recuperaron la conexión, algo que consideró clave para el presente deportivo.

Con el ascenso ya asegurado, el club quedó a la espera de la serie frente a Pacífico de General Alvear, que definirá el campeón de Cuyo. Ese cruce puede abrirle a Desamparados la posibilidad de jugar una final por el ascenso al Federal A, el próximo escalón en la estructura del fútbol del interior. Mientras tanto, el plantel continúa con un objetivo inmediato y otro de fondo: sostener la campaña y transformar el buen momento en una clasificación más exigente. En Puyuta, el calendario marca ahora la final regional y el horizonte deportivo sigue abierto.