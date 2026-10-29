El equipo sanjuanino sumó sus primeros tres puntos en la Superliga Argentina 2026/27. Ganó en sets corridos y volverá a jugar este sábado ante San Lorenzo.

UPCN San Juan Vóley inició este jueves la Superliga Argentina de Vóleibol 2026/27 con una victoria por 3-0 sobre Ferro Carril Oeste, en el Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán, donde se disputa el primer tour del certamen. Los parciales fueron 26-24, 25-13 y 25-15. Con ese resultado, el equipo sanjuanino sumó sus primeros tres puntos en el torneo.

El comienzo fue parejo y el primer set exigió definición ajustada, ya que UPCN debió trabajar hasta el cierre para quedarse con la ventaja inicial. A partir de ese tramo, el conjunto dirigido por Fabián Armoa encontró mayor regularidad en bloqueo y ataque. Esa mejora le permitió marcar diferencias en los dos parciales siguientes y resolver el encuentro en sets corridos.

León Meier fue el máximo anotador del partido con 12 puntos, distribuidos en ocho ataques y cuatro bloqueos. Ese rendimiento acompañó una actuación colectiva que le permitió a UPCN sostener el control del juego después del primer set. El equipo sanjuanino compite en esta temporada con el objetivo de defender el título obtenido en la campaña anterior.

Próximo compromiso

El próximo partido de UPCN será este sábado, a las 11, frente a San Lorenzo, nuevamente en el Polideportivo Municipal de Monteros. El encuentro podrá verse por Fox Sports y por el canal de YouTube de ACLAV (Asociación de Clubes Liga Argentina de Vóleibol).

Síntesis

UPCN San Juan Vóley: Gaspar Bitar, Petar Premovic; Imanol Salazar, Matheus Alejandro; Alejandro Toro, León Meier; Federico Trucco (líbero). Entrenador: Fabián Armoa. Ingresaron: Mateo Bozikovich, Gerónimo Elgueta, Juan Simón Villarruel, Mateo Gómez, Iván Quiroga.

Ferro Carril Oeste: Tomás Steeman, Joaquín Castillo; Amilkar Herrera, Juan Vercellino; Francisco Arrigone, Santiago Martín Ramella; Andrés Escobar (líbero). Entrenador: Gabriel Arroyo. Ingresaron: Santiago Torres, Hilario Neville y Santiago Perznianko.

Parciales: 26-24, 25-13 y 25-15. Estadio: Polideportivo Municipal de Monteros, Tucumán.